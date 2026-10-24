El futuro de la Unidad Turística Chapadmalal (UTC) abrió un nuevo frente de discusión política en la provincia de Buenos Aires. Mientras el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, celebró la decisión del Gobierno nacional de avanzar con la concesión privada de parte de las instalaciones, la senadora bonaerense Fernanda Raverta impulsa una iniciativa para que la Provincia recupere la administración del predio y preserve su finalidad social.

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El debate se intensificó luego de que la Nación habilitara un concurso público para concesionar seis de los hoteles del complejo por un plazo de 30 años. La decisión también contempla la asignación de otros espacios a la Universidad Nacional de Mar del Plata para un proyecto educativo y el uso de dos inmuebles por parte del Municipio para instalar un Centro de Atención Primaria de la Salud.

En ese contexto, Montenegro defendió la medida a través de sus redes sociales y sostuvo que Chapadmalal no puede continuar asociado al abandono y al deterioro. Para el jefe comunal, la participación privada puede convertirse en una herramienta para recuperar las instalaciones, generar empleo y atraer inversiones a Mar del Plata y la región.

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"Acá también se discuten dos modelos", planteó el intendente, al contraponer la permanencia de los edificios bajo administración estatal con una alternativa que, según su postura, permita recuperar el patrimonio mediante inversiones y nuevos usos.

Montenegro también destacó la asignación de inmuebles a la Universidad Nacional de Mar del Plata y al sistema de salud municipal. Además, cuestionó el uso que se les dio a los hoteles durante el conflicto por el intento de toma de tierras en El Marquesado, episodio en el que vinculó a sectores relacionados con Juan Grabois.

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Raverta cruzó a Montenegro: "No es recuperación, es un remate"

La respuesta de Fernanda Raverta llegó a través de su cuenta de X, donde cuestionó directamente al intendente por respaldar la decisión del Gobierno nacional y lo acusó de tener abandonada Mar del Plata. "Montenegro, vos sos el señor ABANDONO, con todas las letras. Tenés Mar del Plata abandonada y venís a hablar de recuperar Chapadmalal. ¡Qué chanta!", escribió la legisladora de Fuerza Patria.

En el mismo mensaje, Raverta apuntó contra la administración de Javier Milei por avanzar con la concesión de los hoteles y cuestionó que un complejo históricamente vinculado al turismo social pase a un esquema de explotación privada. "El gobierno de Milei está rematando la Argentina, hasta los hoteles que hicieron posible el turismo social. No es recuperación, es un remate", sostuvo.

Las declaraciones profundizaron el contrapunto entre ambos dirigentes. Mientras Montenegro presenta la concesión como una oportunidad para atraer inversiones, generar empleo y recuperar instalaciones deterioradas, Raverta considera que la medida pone en riesgo la finalidad social que dio origen al complejo.

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El proyecto de Raverta para que la Provincia recupere el complejo

La postura de la senadora bonaerense se vincula con una iniciativa que había presentado antes del anuncio de la concesión nacional. El proyecto obtuvo media sanción en el Senado bonaerense durante la sesión ordinaria del 15 de septiembre de 2026 y propone que la Provincia reclame la titularidad y la administración de los inmuebles que integran la Unidad Turística Chapadmalal.

La iniciativa sostiene que el complejo forma parte del patrimonio histórico y social bonaerense y plantea que sus instalaciones deben conservar como finalidad prioritaria el turismo social, sin modalidades de explotación comercial privada que excluyan ese objetivo.

Entre sus principales puntos, contempla instruir a la Fiscalía de Estado para que impulse las acciones judiciales y las medidas cautelares necesarias para reclamar la restitución de los inmuebles. También propone garantizar el acceso al complejo mediante programas de turismo social destinados, entre otros sectores, a jubilados y delegaciones escolares.

Los fundamentos del proyecto cuestionan la posibilidad de que los hoteles sean administrados bajo una lógica exclusivamente comercial y sostienen que la protección patrimonial del predio debe contemplar también su función social. La iniciativa invoca, además, el origen histórico del complejo y su declaración como Monumento Histórico Nacional en 2013.

El texto también plantea que la Provincia considere inoponibles frente a ella los contratos de concesión u otros actos sobre los inmuebles que no garanticen su finalidad social. Se trata de una propuesta legislativa: la media sanción no implica por sí misma que la administración del complejo haya pasado a manos bonaerenses.

Dos modelos en disputa por Chapadmalal

El cruce entre Raverta y Montenegro expone dos posiciones sobre el futuro de uno de los complejos turísticos más emblemáticos de la costa bonaerense.

Por un lado, el intendente respalda la concesión como una herramienta para atraer inversiones, recuperar las instalaciones y generar actividad económica. Por el otro, la senadora impulsa que la Provincia asuma la administración del predio y preserve el turismo social como eje de su funcionamiento.

La discusión también tiene una dimensión política local. Raverta cuestionó la gestión de Montenegro en Mar del Plata y puso en duda su planteo sobre la recuperación del complejo. El intendente, en tanto, presentó la decisión nacional como una oportunidad para la ciudad y la región.

En el fondo, la controversia plantea una pregunta que excede el estado edilicio de los hoteles: quién debe administrar Chapadmalal y bajo qué condiciones se garantizará que su recuperación contemple tanto la conservación del patrimonio como el acceso de la población al turismo social.