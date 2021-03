"Yo no me siento una vacunada VIP. Es cierto que nos tocaron el timbre, vinieron a casa. Se descongela un frasco, y yo no sabía la cantidad de dosis que traía", dijo "Chiche" Duhalde en declaraciones televisivas.

Y añadió: "La verdad es que no le di demasiada trascendencia, era un momento en el que la onda era antivacuna y me pareció un gran gesto que vacunaran a Eduardo. Yo soy EPOC, soy una gran fumadora, tengo un sólo riñón y estaba a 20 días de operarme de la columna. Sería una hipócrita si decía 'no, no me vacunen'", agregó.

"No lo sentí un privilegio, sentí que me tenía que vacunar y que me hubiera vacunado", continuó, y se refirió a que sus dos hijas que también se vacunaron de manera irregular: "Yo tendría que haber dicho que tiren las vacunas porque una vez que se descongelan se pierden. En ese momento estaban mis hijas y se vacunaron. No sé si haber aceptado estuvo mal, no quiero ser hipócrita", finalizó.