Tras conocerse la presentación del proyecto de La Libertad Avanza de baja de tasas municipales, el jefe comunal de Chivilcoy defendió el rol de los municipios y el cobro de las mismas

Ads

“De una vez por todas dejen de decir que los municipios cobran impuestos. Los municipios cobramos tasas que tienen retribución en un servicio y contribuciones”, remarcó.

Fue en el marco del acto por el 117º aniversario de Moquehua que el intendente defendió el sistema de financiamiento durante su discurso en la conmemoración, donde aseguró que ese tipo de propuestas desconoce cómo funcionan los gobiernos locales.

Ads

En ese marco citó un informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina.

“El 0,7% de la presión fiscal del agro corresponde a los municipios, mientras que el 5,7% corresponde a la provincia de Buenos Aires. Es decir que el 93,6% de los impuestos son nacionales”, explicó.

Ads

Y agregó: “Las tasas municipales no son el problema de nadie. Eliminen las retenciones, eliminen el impuesto al cheque, bajen el impuesto a los combustibles y así se va a solucionar la presión impositiva”.