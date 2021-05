Este 25 de mayo se convocó desde las redes sociales diversas manifestaciones contra el gobierno nacional y provincial. El intendente vecinalista, Guillermo Britos, aseguró que las impedirá si las realizan en su comuna.

“La libertad hoy, la vamos a conseguir con vacunas, no se consigue con una marcha. Hoy la libertad la conseguimos con vacunas, cuidándonos individualmente y cuidándonos entre todos, no hay otra forma. Es importante decirle al vecinos que si no permitimos que salgan o circulen en los horarios que se dispuso, tampoco podemos permitir que un grupo ponga en riesgo a los demás y por respeto a quienes se están sacrificando diariamente”, expresó Britos.

El jefe comunal afirmó que le dio “claras directivas a las áreas de seguridad locales y al Ministerio de Seguridad, porque vamos a intentar impedir la marcha. Si no se logra impedirla para no generar cualquier desborde vamos a denunciar con imágenes, nombres y apellidos al Juzgado Federal de quienes participaron”.

“Pedimos que respeten al personal de salud, de seguridad a los de desarrollo social, de servicios públicos y a todos los vecinos que han perdido un familiar", enfatizó.

Por último, sugirió que “quien tenga algo que reclamar al Presidente, Gobernador o intendente y como todos saben yo no soy del mismo espacio que ellos, lo hagan cuando debe ser, que serán las elecciones”.