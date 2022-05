El jefe comunal, Guillermo Britos, aseveró que el hospital municipal no pasará a la órbita provincial. La polémica comenzó tras los dichos de un referente de CICOP local quien había sugerido esa posibilidad.

“Estaría muy bueno que provincia colabore con lo que necesita el Hospital Municipal de Chivilcoy. Nosotros nos estamos haciendo cargo de la salud de Chivilcoy y de varios municipios más. Nuestro hospital extraordinario municipal durante mi gestión, de ninguna manera va a pasar al ámbito de la provincia, un ejemplo es lo que sucede en Junín con el Hospital que no tiene terapia intensiva. No voy a entrar en una discusión con el gobierno provincial pero acá me parece que por lograr un aplauso dicen disparates. El sistema de salud nuestro es municipal, de los mejores de la región y me animaría a decir de la provincia”, expresó Britos en conferencia de prensa.

Desde CICOP Chivilcoy habían lanzado en el Día del Trabajador: “El señor intendente dice que no se puede mantener el sistema de salud, debe tener la humildad de golpear las puertas del ministerio y hablar con el gobernador y que la salud de Chivilcoy pasa a manos de la provincia de una vez por todas para poder tener sueldos dignos. Esto lo está trabajando CICOP a nivel provincial y fue manifestado en el último Congreso de Salud en Mar del Plata”.

Britos ratificó su postura y desactivo esa posibilidad: “En mi gestión no va a ocurrir que se quede tranquila la comunidad porque no tendrían garantizada las 24 horas incluso de localidades vecinas. Tenemos un sistema de salud privilegiado que sufre las consecuencias de que a instituciones privadas les está yendo mal y eso no se resuelve con pasarlo a provincia. Lo que hay que resolver es la emergencia en salud de los privados”.