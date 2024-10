La medida de fuerza inició a las 00 de este lunes con un acatamiento total de los trabajadores y el conflicto se intensifica luego del fracaso de la Audiencia en el ministerio de Trabajo a la que no asistió ninguno de los representantes de la Empresa Municipal de Transporte Urbano de Pasajeros Sociedad del Estado (EMTUPSE).

Vale aclarar que la retención de tareas por tiempo indeterminado ya había sido anticipada en la reunión celebrada anteriormente en el ámbito del ministerio de Trabajo con los empresarios en la que se había pautado el encuentro de este lunes 20 con el objetivo de que la tensión no siguiera escalando.

Así lo explicó, en declaraciones a Radio Chivilcoy, el secretario General de UTA Sección San Nicolás, Tomás Lencina: “El paro estuvo declarado en la última audiencia del día 14, que de no haber respuestas durante la semana, se iba a paralizar el transporte en la ciudad de Chivilcoy, es una retención de tareas por falta del pago de haberes”.

Y al respecto explicó que el reclamo surge a partir de la deuda que la empresa local tiene con los trabajadores, como así también con el incumplimiento de la escala salarial de los choferes agremiados a UTA. Y puntualizó: “Los trabajadores necesitan cobrar, y deben cobrar lo que les corresponde y no una escala menor a la escala salarial vigente”.

En cuanto a la fallida Audiencia expresó: “Lamentablemente, la empresa no se ha presentado, sólo ha mandado un escrito solicitando que se levante la medida de fuerza y manifestando que la audiencia no se debía hacer”.

“Están equivocados al no presentarse, ya que las audiencias son para llegar a un acuerdo entre las partes, teniendo en cuenta el conflicto que tienen hoy los trabajadores, dado que la empresa les debe mucha plata y todavía no les paga la escala salarial vigente de la UTA”, agregó.

Y aseguró: “Si no hacen un plan de pago de la deuda y no abonan lo que corresponde, vamos a seguir con la medida de fuerza que hemos tomado por la falta de pago de haberes y por la deuda que se ha generado a lo largo de todos estos meses”.

Asimismo detalló que lo adeudado ronda los dos millones de pesos, “sumando a que debe actualizar y pagar la escala salarial vigente de chofer inicial que hoy es de $1.070.000, consideramos una falta de respeto muy seria todo lo que está pasando”.

En tanto que Omar Chicosky, secretario Gremial, aclaró que, “el reclamo viene desde principio de año, con respecto a distintas diferencias salariales que se fueron estableciendo a nivel nacional, ya se agotaron todas las instancias de negociación, con varias audiencias, en las que no se arribó a ninguna solución”.

“La empresa aduce que no puede abonar esa suma, además hay diferencias desde el mes de enero, febrero, marzo y abril; una suma no remunerativa del mes de febrero de $390.000 pendiente, y de marzo, alcanzando los 770.000 pesos de diferencia”, detalló Chicosky.

“Los empleados están financiando la empresa, trabajando con un salario en desfasaje”, agregó.

¿Qué pasara con la tarifa del boleto?

“El transporte público es un servicio más, con el valor agregado de su función social”, explicó el secretario General de UTA Sección San Nicolás, y sentenció: “O lo paga el usuario o lo paga el estado presente, para que el impacto hacia la comunidad sea menor".

En ese marco agregó: “Pero lamentablemente el estado nacional ha retirado todos los subsidios en todo el país, entonces las cámaras están llevando las tarifas a $1.000 o $1.200, pidiendo un boleto mínimo de $1.400”.

“Esto es de público conocimiento porque está reflejado en los medios nacionales de manera diaria, por lo que Chivilcoy tendrá que analizar si aumenta el boleto o si el estado decide estar presente para solventar el mantenimiento”, concluyó.

En la misma línea se manifestó Chicosky quien declaró que se alcanzó la escala pendiente del mes de febrero, arribando a $737.000, “quedando todas las diferencias pendientes, no obstante, la postura de la empresa es que no puede trasladar el costo al usuario, lo que se hace en todas las localidades, de no ser así, debería ser subsidiado, pero en este caso sabemos que desde la Nación esto no pasa y de Provincia es escaso”.

¿Qué dijo el Intendente sobre el conflicto?

“El municipio destina 60 millones por mes, que son 720 millones de pesos al año para sostener el funcionamiento de EMTUPSE”, aseguró el intendente Guillermo Britos días atrás durante un acto en el que presentó nueva maquinaria para el Municipio.

“No es justo que tomen medidas de fuerza que perjudican a los vecinos de Chivilcoy, que con su aporte mantienen a la empresa”, aseveró al respecto.

Y concluyó: “Si el gremio (UTA) se mantiene en esa posición de rigidez, evaluaremos qué decisión tomar, siempre considerando a los vecinos que usan y necesitan el transporte público”.