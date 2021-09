El precandidato de Juntos cerró la campaña de las PASO en el Club El Porvenir acompañado de dirigentes de la Unión Cívica Radical y aliados. "Tenemos que decirle a cada bonaerense que el voto es la rebeldía de la sociedad ante la decadencia", arengó. Y recordó: "Me decían que no me meta, que no arriesgue mi prestigio: qué importa mi prestigio si en el conurbano 7 de cada 10 chicos en el conurbano son pobres".