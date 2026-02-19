Cierre de Fate en San Fernando: corte y tensión en Panamericana con enfrentamiento entre trabajadores y Gendarmería
Hay más de 900 despidos en la histórica fábrica de neumáticos. Hubo corridas y operativo federal en el ramal Tigre. Más de 100 empleados siguen dentro de la planta pese a la orden judicial.
El conflicto por el cierre de FATE sumó este jueves un nuevo capítulo en la provincia de Buenos Aires. Trabajadores despedidos protagonizaron un corte en la Panamericana, ramal Tigre a la altura de Uruguay, mano a Capital, donde se registraron momentos de tensión y enfrentamiento con la Gendarmería, que desplegó un fuerte operativo para impedir la interrupción total del tránsito.
Desde temprano, empleados y sindicalistas marcharon desde la planta ubicada en San Fernando hacia la autopista en rechazo a los más de 900 despidos anunciados por la empresa. En medio del avance de los manifestantes hubo corridas y empujones, mientras efectivos federales intentaban liberar la traza. Con el correr de las horas, se habilitó parcialmente la circulación, aunque el clima siguió siendo tenso.
El conflicto no se limita a la autopista. Más de 100 trabajadores continúan dentro de las instalaciones de la fábrica, pese a que la Justicia ordenó el desalojo luego de que el Gobierno nacional dictara la conciliación obligatoria.
En medio de la protesta, uno de los operarios despedidos expuso la situación personal que atraviesan muchas familias: “Nos cerraron la fábrica, tengo un hijo con discapacidad, nos quedamos en la calle. No podemos aceptar este atropello si nos echan con un papelito en la puerta”.
También cuestionó la modalidad de los despidos: “Nos mandaron un correo de un día al otro, a las 3 comenzaron a mandar mails como si nada. Nos negamos a comer de la basura”.
Por su parte, la empresa informó que acatará formalmente la conciliación obligatoria, aunque aclaró que eso no implica reabrir la planta ni retomar la producción. Según indicaron, la actividad ya se encontraba paralizada y no hay insumos ni tareas para realizar.
El cierre definitivo de la histórica fábrica de neumáticos representa un fuerte golpe para el entramado industrial bonaerense y abre un escenario de conflicto social en el corredor norte del Conurbano, con impacto directo en cientos de familias.
