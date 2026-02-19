El conflicto por el cierre de FATE sumó este jueves un nuevo capítulo en la provincia de Buenos Aires. Trabajadores despedidos protagonizaron un corte en la Panamericana, ramal Tigre a la altura de Uruguay, mano a Capital, donde se registraron momentos de tensión y enfrentamiento con la Gendarmería, que desplegó un fuerte operativo para impedir la interrupción total del tránsito.

Ads

Drone de La Izquierda Diario: corte en Panamericana, paro nacional y protesta contra la reforma laboral pic.twitter.com/sOlWmzUHgB — La Izquierda Diario (@izquierdadiario) February 19, 2026

Desde temprano, empleados y sindicalistas marcharon desde la planta ubicada en San Fernando hacia la autopista en rechazo a los más de 900 despidos anunciados por la empresa. En medio del avance de los manifestantes hubo corridas y empujones, mientras efectivos federales intentaban liberar la traza. Con el correr de las horas, se habilitó parcialmente la circulación, aunque el clima siguió siendo tenso.

Conflicto por el cierre de FATE: sindicalistas, organizaciones sociales y empleados de la empresa de neumáticos cortan la Panamericana, a la altura de la calle Uruguay. Gendarmería y manifestantes, cara a cara pic.twitter.com/42d57i6Git — TN - Todo Noticias (@todonoticias) February 19, 2026

El conflicto no se limita a la autopista. Más de 100 trabajadores continúan dentro de las instalaciones de la fábrica, pese a que la Justicia ordenó el desalojo luego de que el Gobierno nacional dictara la conciliación obligatoria.

Ads

Puede interesarte

En medio de la protesta, uno de los operarios despedidos expuso la situación personal que atraviesan muchas familias: “Nos cerraron la fábrica, tengo un hijo con discapacidad, nos quedamos en la calle. No podemos aceptar este atropello si nos echan con un papelito en la puerta”.

Puede interesarte

También cuestionó la modalidad de los despidos: “Nos mandaron un correo de un día al otro, a las 3 comenzaron a mandar mails como si nada. Nos negamos a comer de la basura”.

Ads

"La situación está explosiva": tensión en la Panamericana.

Sindicalistas, organizaciones sociales y empleados de la empresa de neumáticos cortaron el tránsito a la altura de la calle Uruguay. Gendarmería pidió que liberen media traza pic.twitter.com/dZVYYvWXgm — TN - Todo Noticias (@todonoticias) February 19, 2026

Por su parte, la empresa informó que acatará formalmente la conciliación obligatoria, aunque aclaró que eso no implica reabrir la planta ni retomar la producción. Según indicaron, la actividad ya se encontraba paralizada y no hay insumos ni tareas para realizar.

Corte en Panamericana contra la reforma laboral y el cierre de Fate: lejos de respetar el derecho a la protesta en este paro general, el Gobierno quiere meter la reforma laboral con palos y represión con un cordón de Gendarmería. pic.twitter.com/KEFY1i411E — La Izquierda Diario (@izquierdadiario) February 19, 2026

El cierre definitivo de la histórica fábrica de neumáticos representa un fuerte golpe para el entramado industrial bonaerense y abre un escenario de conflicto social en el corredor norte del Conurbano, con impacto directo en cientos de familias.