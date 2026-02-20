Luego de que se anunciara el cierre de FATE, trabajadores de la planta denunciaron que la empresa no se presentó a la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo y que, en los hechos, “abandonó” la fábrica. En ese marco, le pidieron al Gobierno de la provincia de Buenos Aires que avance en una estatización bajo control de los operarios para sostener la producción y las fuentes laborales.

Ads

La advertencia la hizo Claudio Mora en declaraciones al programa Napalm, por Radio Provincia AM1270. “Nadie de la empresa se presentó todavía en la planta”, sostuvo. Y explicó que los trabajadores mantienen una “presencia pasiva” para garantizar la seguridad: “Que no haya derrames, incendios ni nada que se le parezca”.

Según planteó, FATE forma parte de un holding empresario y sospechan que la maniobra podría apuntar a “hacer un cambio de firma y aprovechar para reemplazar al personal”. Aseguró que se trata de “una empresa que necesita muy poca inversión y la venta la hace con la marca”, ya que, además de los neumáticos FATE, producen otras líneas como Racing 2000 y cubiertas que se comercializan en grandes cadenas.

Ads

Mora también cuestionó el vínculo histórico de la firma con el Estado. “Muchas veces nos ha usado como escudo contra distintos gobiernos para obtener beneficios, como subvenciones, exenciones impositivas o prohibición de importaciones”, afirmó. Sin embargo, remarcó que nunca antes se había anunciado un cierre definitivo.

“El establecimiento está preparado para producir: hay materia prima, están las máquinas y están los trabajadores”, subrayó. Y agregó que la empresa les adeuda el bono de fin de año y que no hay paritarias desde hace 14 meses.

Ads

En ese contexto, reiteró el reclamo central: “Le pedimos al gobierno de la provincia de Buenos Aires que se haga presente y ponga a trabajar a la empresa bajo una estatización bajo control de los operarios”. Además, recordó que durante la pandemia los empleados fueron considerados esenciales para garantizar neumáticos destinados a ambulancias, camiones recolectores y transporte público.

Sobre los costos, aseguró que “el kilo de neumático que producimos cuesta 6 dólares y se vende a 15”. Según su mirada, descontando el margen empresario, la planta podría competir “contra cualquier otra empresa”.

El conflicto abrió un nuevo foco de tensión industrial en territorio bonaerense, con impacto directo en el empleo y en una actividad estratégica como la producción de neumáticos.