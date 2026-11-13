El cierre de Papelera del Sur, en el municipio bonaerense de Tornquist, sumó un nuevo capítulo político. La pérdida de unos 160 puestos de trabajo llegó a la Legislatura provincial, donde representantes de la UCR, la Coalición Cívica y Fuerza Patria presentaron proyectos para expresar su preocupación y reclamar medidas frente a la crisis de la histórica fábrica.

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Las iniciativas fueron impulsadas por las diputadas Sofía Vannelli y Priscila Minnaard, y el legislador Andrés De Leo. Aunque coincidieron en la gravedad de la situación, cada uno puso el foco en diferentes responsabilidades y posibles respuestas para evitar que el establecimiento deje de producir definitivamente.

La empresa, perteneciente al Grupo HZ, justificó la decisión por problemas de rentabilidad, limitaciones tecnológicas y dificultades para competir con la cartulina importada. La planta tenía más de seis décadas de trayectoria y constituía una de las principales referencias industriales de la región.

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Tres proyectos y distintas miradas sobre el conflicto

La diputada de Fuerza Patria Sofía Vannelli presentó un proyecto de declaración para manifestar el rechazo al cierre y responsabilizó al modelo económico del Gobierno de Javier Milei por el deterioro de la actividad industrial.

La legisladora apuntó contra la apertura de importaciones, la recesión y la pérdida de puestos de trabajo en el sector privado.

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En los fundamentos de su iniciativa advirtió que las consecuencias de la decisión empresarial no se limitan a los empleados despedidos, sino que también alcanzan a transportistas, contratistas, proveedores y comercios que dependen de la actividad de la papelera.

Vannelli recordó que la fábrica comenzó a funcionar en 1960 y que desde 1973 forma parte del Grupo HZ. También destacó su papel en la fabricación de cartulina reciclada para envases y su aporte a la economía circular mediante la recuperación de materiales de posconsumo.

Por su parte, la radical Priscila Minnaard alertó sobre el impacto económico y social que tendrá la pérdida de 160 empleos en el sudoeste bonaerense.

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La diputada de la Sexta sección expresó su solidaridad con los trabajadores y sus familias, y sostuvo que el cierre afecta a toda la estructura económica de Tornquist.

En su presentación remarcó que la desaparición de una fuente laboral de esa magnitud repercute también en talleres mecánicos, transportistas, proveedores y comercios minoristas que dependen de los ingresos generados por la industria.

Además, reclamó que la Legislatura intervenga para defender los puestos de trabajo y el desarrollo productivo regional.

La tercera iniciativa fue presentada por el diputado de la Coalición Cívica Andrés De Leo, quien dirigió su pedido directamente al gobernador Axel Kicillof.

El legislador solicitó que la Provincia intervenga para intentar preservar la actividad de la fábrica y evitar la pérdida definitiva de los empleos.

A diferencia de las otras propuestas, De Leo planteó la conformación de una mesa de diálogo entre la empresa, los trabajadores y el municipio de Tornquist, con participación del Gobierno bonaerense.

El objetivo sería conocer en profundidad los motivos que llevaron a la compañía a disponer el cierre y analizar posibles herramientas laborales, financieras y productivas para encontrar una alternativa.

También destacó la importancia de conservar los conocimientos técnicos de los trabajadores y la capacidad industrial instalada, dos recursos que consideró fundamentales para el desarrollo de la región.

El diputado sostuvo que es necesario actuar mientras todavía existan posibilidades de mantener la producción y evitar que se pierda definitivamente una estructura industrial construida durante décadas.

Conciliación obligatoria y 160 trabajadores en la incertidumbre

En paralelo a las presentaciones legislativas, el Ministerio de Trabajo bonaerense, conducido por Walter Correa, dictó la conciliación obligatoria por un período inicial de 15 días, con posibilidad de extenderla por otros cinco.

La resolución intimó a Interpack S.A. a reincorporar a la totalidad del personal y retrotraer la situación al 4 de noviembre, fecha tomada como referencia para el inicio del conflicto.

Durante ese período, los trabajadores y el Sindicato de Obreros Papeleros deberán suspender las medidas de fuerza, mientras que la empresa tendrá que respetar las condiciones laborales anteriores y participar de las instancias de negociación.

Los operarios manifestaron su intención de presentarse en la planta ubicada sobre la Ruta Provincial 76, aunque la continuidad de la producción sigue siendo una incógnita.

La conciliación obligatoria no implica una reapertura definitiva de la fábrica ni garantiza la conservación permanente de los puestos laborales. Su finalidad es generar un espacio de negociación entre las partes.

Una crisis que trasciende a la fábrica

El conflicto de Papelera del Sur expone las dificultades que atraviesa una actividad industrial con fuerte presencia histórica en el interior bonaerense.

Los tres proyectos legislativos coinciden en señalar que el cierre no representa solamente la pérdida de 160 empleos, sino también un golpe para proveedores, comercios y otras actividades vinculadas con el funcionamiento de la planta.

Mientras desde Fuerza Patria y la UCR pusieron el acento en las consecuencias del contexto económico nacional, la Coalición Cívica reclamó que la Provincia asuma un rol activo para encontrar una salida.

Con la conciliación obligatoria en marcha y la continuidad de la fábrica todavía sin certezas, el futuro de Papelera del Sur se convirtió en una preocupación central para Tornquist y toda la región.