La abogada de 14 puesteros del mercado municipal bahiense contradijo las palabras del intendente Héctor Gay sobre los avances de las negociaciones con los comerciantes. Eñ jefe comunal había aseguró que “todos aceptaron”.

El mandatario bahiense expresó: “Solo dos de los veintiún puesteros han decidido no seguir en el Mercado porque han encontrado otros lugares afuera; así que el tema está encaminado y en muy buen diálogo. Cuando se empezó a hablar con los puesteros, siempre se entendió y más allá de la lógica reacción inicial, absolutamente todos aceptaron".

En tanto, María de los Ángeles Rosón sostuvo a Radio Altos que las afirmaciones de Héctor Gay “son totalmente fuera de la realidad sus apreciaciones, no tienen nada que ver con lo que está sucediendo. No se ha podido avanzar y es muy angustiante para todas estas familias que han tenido bajas en sus ventas tener que escuchar estas declaraciones del propio intendente que no se condicen con la realidad”.

Según la letrada a 3 de sus 14 defendidos ni siquiera les ofrecieron un local para mudarse. “Todo sigue siendo incertidumbre, no se ha avanzado en resolver las situaciones individuales de los comerciantes”, resumió la abogada.