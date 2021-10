El gobernador Axel Kicillof anunció este fin de semana que otorgará viajes de egresados gratis para 220 mil estudiantes del último año secundario. El programa lanzado supone una inversión de más de 6 millones de pesos que derrama sobre el mercado turístico. La medida fue criticada por la oposición y desde Juntos consideraron que se trata de "un regalo de dinero" para captar "el voto joven".

La oposición pretende que sólo los estudiantes que puedan pagarse un viaje de egresados tengan derecho a conocer otros lugares, paisajes, realidades y compartir experiencias únicas al finalizar el ciclo lectivo. Nada nuevo para quienes siempre defendieron los privilegios. — Augusto Costa (@CostaAugusto9) October 10, 2021

Uno de los que más cuestionó el anuncio fue Diego Santilli. "Los bonaerenses y los argentinos queremos un cambio de rumbo y el cambio de rumbo no es el que estamos viendo después de las PASO, que empezó una disputa de poder, entre ver si el cambio es un superministro, un ministro o un cambio de gabinete y no se trata de eso", disparó el candidato a diputado nacional por la Provincia.

Aunque a @diegosantilli le genere espanto, necesitamos que la temporada turística se extienda lo máximo posible para recuperar lo que se perdió por la pandemia. Por eso la Provincia financiará un paquete básico de viaje de egresados entre febrero y abril de 2022. — Augusto Costa (@CostaAugusto9) October 10, 2021

Desde el Gobierno bonaerense no dudaron en responderle al "Colo" y uno de los que salió al cruce fue el ministro de Producción de la Provincia de Buenos Aires, Augusto Costa. "No salgo de mi asombro por la inexplicable indignación del candidato @diegosantilli con las medidas recientemente lanzadas por el gobierno de la PBA. Y más me sorprende su repentina preocupación por la educación", tiró.

Es decir, se trata de recursos destinados a sectores que la pasaron muy mal. Y detrás de estas actividades hay trabajadores y familias que van a poder mejorar sus ingresos. — Augusto Costa (@CostaAugusto9) October 10, 2021

El funcionario bonaerense señaló que "la oposición pretende que sólo los estudiantes que puedan pagarse un viaje de egresados tengan derecho a conocer otros lugares, paisajes, realidades y compartir experiencias únicas al finalizar el ciclo lectivo". Además consideró que esto no es "nada nuevo para quienes siempre defendieron los privilegios". Y habló del "cinismo" y el "oportunismo" de Juntos.

Por ello también anunciamos el envío de un proyecto de ley para eximir del pago del impuesto inmobiliario al sector de alojamiento turístico, desde marzo del 2020 hasta septiembre de 2021. — Augusto Costa (@CostaAugusto9) October 10, 2021

Costa también lamentó que cuestionen "iniciativas destinadas a impulsar la reactivación del turismo". "Aunque a @diegosantilli le genere espanto, necesitamos que la temporada turística se extienda lo máximo posible para recuperar lo que se perdió por la pandemia. Por eso la Provincia financiará un paquete básico de viaje de egresados entre febrero y abril de 2022", concluyó Costa.