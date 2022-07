Mariana Alfonzo es de Cañuelas. Con 34 años, cobra la Asignación Universal por Hijo y, además, el Plan Potenciar Trabajo. Admitió que siendo beneficiaria de planes sociales cobra más plata que un trabajo en blanco. Y cuestionó a quienes la critican: "¿Qué chota te importa si tenemos hijos y queremos vivir del Estado o no? ". Los videos que sube a la plataforma Kwaii generan polémica en las redes sociales.

Luego de la viralización de un video en el que llama “pelotudos” a quienes trabajaban, Mariana recorrió algunos programas de televisión y explicó por qué se expresó de esa manera. Uno de esos ciclos que visitó fue Momento D (eltrece), donde tuvo un fuerte cruce con la panelista Cinthia Fernández. "Yo realmente pienso eso”, manifestó la mujer al hablar de su video. Ante esa postura, Fernández se mostró indignada.

“Nos está diciendo a todos que somos unos bol… por laburar y por luchar, y por tener la dignidad de ir a laburar por lo que queremos". Molesta por la intervención de la panelista, la entrevistada no se quedó callada y le preguntó: “Si vos estás laburando y te quejás, ¿por qué laburás?”. A lo que la bailarina respondió: “Sí, yo me quejo de mantener vagos, porque vos hace cuatro años no tenés registro de trabajo”.

Por último, Fernández agregó: “No sos una persona que demuestra ganas de laburar. Vos creés que sos re capa y que nosotros somos los bol… por mantenerlos a ustedes". "Te lo quiero decir en la cara, porque así como vos lo dijiste tan suelta de boca, me parece que es una falta de respeto porque pagamos tus planes, y yo lo pagaría feliz a una persona que tiene ganas de progresar. Pero acá criamos vagos”, concluyó.