Bajo la melodía de "Se dice mi" de Tita Merello, la precandidata Cinthia Fernández, invitó a conocer sus propuestas: "Se dice de mí, se dice que soy hueca que el puesto no me merezco, que mi culo es lo que ofrezco y nada tengo pa' decir, y tal vez si me escucharan tanto no me criticaran, mi propuesta es muy clara y te la voy a repetir".

"Hay leyes que están, no se hacen cumplir, los juicios son lentos, tardan en salir y mientras tus hijos tienen que seguir comiendo, estudiando y creciendo sin sufrir, la cuota nunca llega, más nadie te lo acelera si total la madre espera y ya no puede ser así", enumeró.

Además, acompañando la publicación del video realizó un fuerte descargo en el que detalló: "Decidí cerrar mi campaña, transformado todas las agresiones, chicanas y la constante subestimación a la problemática que tienen TODAS las madres y minorías de hombres en los juicios de alimento, en la violencia economía física y psicológica que se presenta en distintos casos, en la quita de la libertad de la infancia de los hermanos mayores que tienen que ser padres en vez de hermanos e hijos, por el simple hecho de que a su mamá la dejaron con una RESPONSABILIDAD UNILATERAL, que debería ser compartida".