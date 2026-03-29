El cierre de marzo en el Área Metropolitana de Buenos Aires y gran parte de la Provincia de Buenos Aires está lejos de mostrar un clima otoñal típico. Luego de un domingo con lluvias, humedad elevada y tormentas en distintos distritos —con acumulados importantes en el interior bonaerense—, la semana arranca con inestabilidad persistente y temperaturas muy por encima de lo habitual para esta época.

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Según informó Meteored, el mismo sistema que provocó anegamientos y fuertes precipitaciones en ciudades como Olavarría y Azul continúa afectando la región, especialmente el sur del AMBA, donde todavía rigen alertas por tormentas.

El dato que más llama la atención es térmico: las temperaturas se ubican entre 6 y 8 grados por encima de los valores normales, con mínimas que no bajan de los 21 °C y máximas que rozan los 28 o 30 °C, en un escenario más cercano al verano que al inicio del otoño.

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Cómo sigue el clima en los próximos días

Para este lunes, se espera una jornada muy similar a la del domingo, con lluvias y tormentas durante la mañana —probabilidad alta y acumulados que podrían rondar los 15 milímetros— y una mejora temporaria hacia la tarde. El ambiente seguirá pesado, con viento del noreste y temperaturas cercanas a los 28 °C.

El martes y el miércoles traerán un alivio relativo: menos tormentas, más presencia de sol y calor sostenido. Las máximas volverán a ubicarse entre los 28 y 30 °C, consolidando un inicio de semana con condiciones atípicas para el calendario.

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Este patrón también impacta en buena parte del territorio bonaerense, donde la combinación de humedad, calor e inestabilidad mantiene el riesgo de chaparrones aislados y tormentas puntuales.

Semana Santa con calor… hasta que llegue el cambio

De cara al próximo fin de semana largo, el panorama tendrá dos etapas bien marcadas. El jueves y el viernes continuarán con temperaturas elevadas y cielo parcialmente nublado, con posibilidad de lluvias aisladas, especialmente el Viernes Santo, cuando la probabilidad de precipitaciones será más alta.

Pero el verdadero cambio llegará el sábado, con el ingreso de un frente frío que pondrá fin al “veranito” extendido. Ese día se espera un descenso brusco de temperatura, con máximas que caerán a unos 23 °C y mínimas cercanas a los 16 °C, además de viento del sudeste con ráfagas intensas.

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Este fenómeno marcará el regreso más claro del otoño, luego de varios días dominados por condiciones inusualmente cálidas.

En síntesis, la semana en el AMBA y la provincia tendrá tres momentos definidos: tormentas para cerrar marzo, calor fuera de época en el arranque de abril y un frente frío que finalmente cambiará el escenario. Un dato clave para quienes ya empiezan a planificar actividades al aire libre en el próximo fin de semana largo.