Tras la oficialización de la resolución del Ministerio de Salud conducido por Mario Lugones, que establece el cobro de atenciones no urgentes a extranjeros no residentes, surge el interrogante sobre cuáles son los centros de salud alcanzados por la medida en la Provincia de Buenos Aires.

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En suelo bonaerense funcionan hospitales nacionales de administración directa y una red de hospitales de alta complejidad bajo la modalidad SAMIC (coadministrados entre Nación, Provincia y municipios).

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Hospitales nacionales de administración directa

Son establecimientos con financiamiento y gestión 100% dependientes del Ministerio de Salud de la Nación:

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Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas (Morón): Ubicado en la localidad de El Palomar (Presidente Illia 999), es el centro de alta complejidad más grande de la provincia y uno de los puntos de mayor derivación regional del Conurbano.

Ubicado en la localidad de El Palomar (Presidente Illia 999), es el centro de alta complejidad más grande de la provincia y uno de los puntos de mayor derivación regional del Conurbano. Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer (General Rodríguez): Situado sobre la Ruta Provincial 24 (Km 23,5), especializado en atención general, rehabilitación e infectología.

Situado sobre la Ruta Provincial 24 (Km 23,5), especializado en atención general, rehabilitación e infectología. Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur - INAREPS (General Pueyrredón): Ubicado en la ciudad de Mar del Plata (Ruta 226 Km 2), enfocado en rehabilitación médica de alta complejidad.

Los hospitales de gestión compartida (SAMIC)

Un caso particular lo constituyen los establecimientos bajo la figura de Servicios de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC). Tienen administración mixta entre el Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de Salud bonaerense y los municipios correspondientes.

Según precisaron desde el Ministerio de Salud, como estos centros cuentan con un Consejo de Administración propio, cada uno de ellos deberá definir y aprobar de forma independiente el procedimiento operativo para implementar el cobro a extranjeros sin residencia permanente.

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Entre los principales hospitales SAMIC radicados en la provincia se destacan:

Hospital Municipio / Localidad Hospital El Cruce "Dr. Néstor Kirchner" Florencio Varela Hospital Cuenca Alta "Néstor Kirchner" Cañuelas Hospital SAMIC "Presidente Néstor Kirchner" La Matanza (Gregorio de Laferrere) Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario Esteban Echeverría (Monte Grande)

La excepción de las emergencias

La normativa mantiene la gratuidad y atención prioritaria para todas las personas en situaciones de emergencia vital (como infartos, ACV, traumatismos graves, hemorragias o emergencias obstétricas y pediátricas), sin exigir trámites previos ni acreditación de residencia. Una vez superada la situación de riesgo inminente, las prestaciones posteriores quedarán sujetas al esquema de cobro directo o facturación a la aseguradora médica correspondiente.

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