Colapinto brilló en la clasificación y largará noveno en el GP de F1 en Madring: "Creo que es una de mis mejores qualys"
El piloto bonaerense sorprendió en la clasificación del Gran Premio de España y metió al Alpine entre los diez mejores. El argentino largará noveno este domingo, mientras que su compañero Pierre Gasly partirá 14°.
Franco Colapinto tuvo una destacada actuación en la clasificación del Gran Premio de España y consiguió el noveno puesto en el debut del Madring, el nuevo circuito de Madrid. El argentino volvió a meterse en Q3 pese a que Alpine no aparecía entre los equipos con mejor ritmo durante el fin de semana.
La clave estuvo en la Q2, cuando el pilarense consiguió una vuelta de 1:33.038 que le permitió avanzar a la última tanda. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, quedó eliminado y largará 14°.
"No esperábamos pasar a Q3. Estaba muy difícil. No teníamos el ritmo ni ayer ni hoy para pasar", reconoció el piloto argentino después de la clasificación.
Colapinto explicó que otros equipos, como Audi y Williams, habían mostrado un rendimiento superior durante las prácticas. Por eso destacó especialmente el resultado conseguido con el Alpine: "Creo que es una de las mejores qualys en la F1. Más que nada porque no teníamos el auto para estar ahí".
En la Q3, el argentino mantuvo el noveno lugar. En su última vuelta incluso protagonizó una espectacular salvada en la curva 12, conocida como Monumental, cuando el Alpine se le fue de cola y estuvo cerca de perder el control.
"Se puso feo, pero por suerte tuvimos revancha en el siguiente banking", contó Colapinto, que igualmente se mostró conforme con su vuelta.
El argentino también valoró el trabajo realizado junto a sus ingenieros desde el viernes para mejorar el comportamiento del auto. "Desde el comienzo hasta el final, el auto, las vueltas fueron buenas, consistentes", explicó.
Ahora, Colapinto tendrá el desafío de transformar esa buena clasificación en puntos. Largará noveno este domingo, en un circuito nuevo para la Fórmula 1 y con pocas oportunidades de sobrepaso.
"Mañana es una carrera larga, pero creo que intentaremos sumar puntos y hacer una buena carrera. Además, largar adelante acá es muy importante", señaló.
La pole position quedó en manos de Lando Norris, quien encabezará la primera fila junto a Kimi Antonelli. Max Verstappen largará tercero y Lewis Hamilton, cuarto.
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