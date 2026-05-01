El oriundo de Pilar, que viene de un “baño de masas” en el Road show de Palermo, tuvo su primer contacto con el circuito de Miami, en el Gran Premio que se corre este fin de semana.

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En la clasificación para la carrera sprint se ubicó en 8° lugar (a 1.451 segundos del poleman Lando Norris), su primera aparición en SQ3 y su mejor posición de largada desde que llegó al equipo Alpine en 2025. Además, saldrá por delante de su compañero Pierre Gasly, que clasificó 10°.

Más temprano, en la única práctica extendida por los cambios reglamentarios, Colapinto también cumplió una labor satisfactoria ubicándose 11° con un chasis renovado que Alpine le entregó para esta ronda del campeonato. El argentino dio con su coche #43 la mejor vuelta en 1m31s015.

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Horarios

Sábado 2 de mayo

Carrera Sprint: 13 a 14 horas

Clasificación: 17 a 18 horas

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Domingo 3 de mayo

Carrera: 17.00 horas

Fórmula 2

El oriundo de Ingeniero Maschwitz, Nicolás Varrone, logró establecer el sexto tiempo de la clasificación que se realizó en el circuito de Miami.

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Fue al marcar un tiempo de 1m40s204 con el auto #22 del equipo Van Amersfoort Racing. En la grillas de las carreras Sprint partirá 5° y en la principal del domingo, en 6° lugar.