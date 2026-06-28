El piloto Franco Colapinto tuvo una largada complicada en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1, donde perdió terreno en los primeros metros del Red Bull Ring. Había clasificado 16° y terminó 15°.

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Llegó a quedar en el último lugar del clasificador en un inicio que condicionó sus posibilidades de avanzar. Luego de esa situación, Colapinto se comunicó por radio con su ingeniero: “Sin boost. Sin potencia”.

La complicada largada

🇦🇷 "¡NO TENGO POTENCIA!"



¡Complicado inicio de Franco Colapinto en el #AustrianGP!



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Fue en general un fin de semana complicado para la escudería de origen francés que dio un paso atrás respecto a sus rivales en el campeonato de constructores. Si bien introdujo mejoras, como un nuevo alerón delantero, esto no rindió como esperaban, quedaron ambos coches fuera de zona de puntos y fueron superados por sus rivales directos.

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Aunque el rendimiento fue menos productivo que en las últimas carreras, el pilarense tras la clasificación del sábado enfrentó a los medios de comunicación e hizo una autocrítica. El bonaerense asumió la culpa de lo que pasó.

“Una pena, el auto andaba bien. Creo que estábamos un poco mejor que ayer, más competitivos, podría haber sido una mejor qualy”, expresó.

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La carrera fue ganada por George Russell, con Mercedes, seguido de Max Verstappen, con Red Bull, y el podio lo completa Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes.