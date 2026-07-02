Tras superar un magro fin de semana en Austria, Franco Colapinto disputará el Gran Premio de Gran Bretaña en el mítico circuito de Silverstone este fin de semana.

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Pese a lo sucedido el pasado fin de semana, el oriundo de Pilar se mostró optimista al revelar que el equipo trabajó en solucionar los problemas del monoplaza A526.

Sin embargo, las complejidades del trazado para recuperar energía eléctrica generan preocupación en el piloto y el público.

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“En la previa del año sabíamos que Silverstone, Australia y Suzuka iban a ser las pistas más difíciles en cuanto a la energía. Vamos a tener que hacer mucho clipping, en las rectas vamos a ir lentos y las curvas van a ser difíciles. Al final, salimos a fondo desde la siete hasta la trece, es casi sin frenar. Entonces, es un freno y volver a fondo para otra recta muy larga. Es muy difícil llegar con energía al final de la vuelta”, argumentó en diálogo con ESPN.

En esta misma línea, remarcó: “Silverstone es una pista muy linda por poder poner el auto al límite en las curvas rápidas. Este año va a ser un poco distinto y no vamos a poder hacer las curvas al límite. Hasta que no lo veamos en pista, no lo sé. La sensación fea es la de ir a fondo y perder mucha velocidad. Eso lo que no nos gusta a los pilotos y lo que nos cuesta entender. Ir bajando cambios en la recta o estar con el pie en el acelerador a fondo y bajar cambios, no es algo muy lindo o natural”.

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Aquí está la participación de Pierre Gasly en los pedales y Franco Colapinto al volante.



A Franco se le olvidó tomar los primeros conos jajapic.twitter.com/ktyr6Wr3jH https://t.co/qSy8vARlCB — 🏁【 Alerta F1 】🏁 (@AlertaF1) July 2, 2026

Más allá de la complejidad a la hora de gestionar la batería, Colapinto puntualizó en el trabajo que se realizó en Alpine para dar un salto en su rendimiento respecto al transcurso del fin de semana en el Red Bull Ring.

“Volé de Austria directo a Enstone. Tuve en la fábrica varios días seguidos entendiendo cosas y trabajando para darme cuenta qué era lo que pasaba, el por qué Austria fue tan mal. Tuvimos limitaciones nuevas y un poco que me recordaban al año pasado. Creo que un poco entendimos el por qué”, explicó el pilarense.

A esto, sumó: “Trabajamos mucho en el simulador, pero no correlacionaba bien con lo que pasaba en la pista. Por esto también, previo al fin de semana de Austria, trabajamos un poco diferente a lo que necesitábamos en la carrera. Nos costó encontrar el camino y el rumbo. Expuso nuestras debilidades. Hacía mucho calor, estás en altura, es más complicado enfriar las gomas por la falta de oxígeno. Fueron muchas cosas que empeoraron nuestro balance”.

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"Nos va a costar, pero estamos más positivos que en Austria. Nos da tranquilidad entender las cosas que pasaron”, cerró.

Colapinto en el GP de Gran Bretaña: horarios y el cronograma completo

Viernes 3 de julio

Práctica libre: 08:30 - 09.30

Clasificación Sprint: 12.30 - 13.15

Sábado 4 de julio

Carrera Sprint: 08:00 - 09:00

Clasificación: 12:00 - 13:00

Domingo 5 de julio

Carrera: 11:00

TV y streaming

La carrera se podrá ver en vivo en la Argentina únicamente por Disney+, el servicio de streaming que ofrece ESPN. Por Fox Sports se podrá seguir en vivo los relatos y luego, en diferido, la competencia completa.