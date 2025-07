Tras su participación en Bélgica, Franco Colapinto vuelve a la acción en la 14° jornada del Campeonato del Mundo de la Fórmula 1 que se desarrolla en el Gran Premio de Hungría, más precisamente en el Circuito Hungaroring.

El argentino viene de quedar en el 19º puesto en el GP de Bélgica, donde se impuso Oscar Piastri (McLaren).

A continuación, todos los detalles: horario, cronograma completo y más.

Horarios y cronograma completo

Viernes 1° de agosto

Prácticas Libres 1: 8.30 a 9.30 horas

Prácticas Libres 2: 12.00 a 13.00 horas

Sábado 2 de agosto

Prácticas Libres 3: 7.30 a 8.30 horas

Clasificación: 11.00 a 12.00 horas

Domingo 3 de agosto

Carrera: 10.00 horas

*Los tiempos corresponden al huso horario de Argentina.

TV y Radio

La carrera se podrá ver en vivo en Argentina a través de Fox Sports (Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Flow; Canales 605 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV; Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro).

A su vez, de manera online se podrá seguir por Disney+, el servicio de streaming pago que ofrece ESPN o accediendo a Fox Sports a través de Telecentro Play, D Go y Flow. También por F1 TV Pro, el servicio oficial por suscripción de la competencia.

Por radio, se podrán escuchar los relatos y comentarios sólo de la carrera el domingo en One FM 103.7.

Cómo es el circuito del GP de Hungría de la F1

Las obras de Hungaroring comenzaron en 1985, y la pista estuvo lista para competir tan solo nueve meses después. El gobierno húngaro había considerado inicialmente revitalizar el antiguo circuito del parque Népliget en Budapest para albergar la Fórmula 1 en el país, pero finalmente decidió construir unas instalaciones especiales. La gran particularidad de este trazado es que está repleto de curvas y casi carece de rectas, lo que supone un gran desafío encontrar un buen ritmo de vuelta.

Longitud del circuito: 4.381 kilómetros

Número de vueltas: 70

Distancia de carrera: 306,63 kilómetros

Récord de vuelta: Lewis Hamilton en 2020 con 1:16.627

Qué dijo Colapinto en la previa: “No la estoy pasando bien”

Sobre su presente con la escudería francesa, Colapinto aseguró: “Es duro cuando sentís que no viene todo junto. Al final estoy mejorando, pero un fin de semana pasa una cosa; otro, otra. Se van acumulando cosas y no ponemos todo juntos".

"Eso es lo que hay que mejorar. Hay que trabajar más la comunicación, tener una conexión un poco más fuerte. Es lo que estamos buscando; y estar un poco más cómodo en general", analizó. Más allá de la observación, Colapinto se sinceró: "No la estoy pasando bien. Creo que es un poco lo que necesito antes de este parón, un buen fin de semana”, respecto al receso hasta el GP de Países Bajos a finales de agosto.

Y agregó: "Desde el principio dije que me falta confianza con el auto y que a veces no termino de encontrarme en algunas curvas. Me cuesta girar, meter el auto en las curvas, y eso simplemente no me da confianza. El año pasado no tenía este problema: podía salir y ser rápido enseguida, todo era más directo. Y ahora me cuesta un poco más, esa es la realidad”.

"Esperemos encontrar ese clic que necesitamos, y a partir de ahí creo que vamos a ir hacia arriba”, concluyó.