Franco Colapinto finalizó en el 15° puesto del Gran Premio de Hungría y cerró sin puntos un fin de semana que había comenzado condicionado por la falta de actividad durante el viernes y un accidente, todo esto antes del receso de verano en Europa.

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El argentino largó 13°, pero perdió terreno en las primeras vueltas y no consiguió recuperarse pese a completar dos detenciones en los pits.

Tras una buena largada, un deslizamiento a la salida de una curva lo dejó expuesto ante Esteban Ocon (Haas) y Gabriel Bortoleto (Audi). Poco después también fue superado por George Russell (Mercedes), por lo que cayó al 15° lugar durante el primer tramo de la competencia.

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🇦🇷 Colapinto estaba P12 y se fue en la curva 4 y lo pasaron Ocon y Bortoleto #F1 #HungarianGP pic.twitter.com/KmbRyYPpsT — Runob⁴³ 🇦🇷 (@RunobCol43) July 26, 2026

El tráfico y una degradación acelerada de los neumáticos, esto sumado a una pista donde no tanto el motor sino el chasis prevalecen a la hora de competir, el ritmo del Alpine no le permitió acercarse de manera sostenida a los autos que tenía por delante. A esto se suma una fuerte mejora de Aston Martin, que ahora se suma a la pelea en la zona media.

“Largué bien. Después me quedé trabado en la curva 1 atrás de Pierre (Gasly) y después cuando frené en la 4, no sé si alguien me tocó o qué fue lo que pasó, pero se me movió mucho el auto”, comentó en las declaraciones post carrera. “Se me corrió y me fui un poco afuera y perdí dos puestos. Así que fue una pena eso”, añadió.

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En cuanto al desarrollo de la carrera, dijo que “no tenía ritmo” y que no sabía “si el piso se rompió o algo pasó, muy raro” porque iba “muy, muy despacio y con el balance que me estaba costando mucho, patinando mucho, deslizando atrás, adelante, no tenía nada de grip (adherencia)".

La victoria quedó en manos de Lando Norris, quien regresó a lo más alto del podio casi un año después. Max Verstappen terminó segundo, a poco más de 15 segundos, mientras que Kimi Antonelli completó el podio. En el campeonato de constructores Alpine perdió el quinto puesto tras los cinco puntos sumados por Racing Bulls.

Se viene el receso

Ahora, la Fórmula 1 ingresará en el tradicional receso de verano y retomará la actividad del 21 al 23 de agosto con el Gran Premio de los Países Bajos.

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Colapinto volverá a subirse al Alpine en el circuito de Zandvoort, escenario que tendrá formato Sprint y marcará el comienzo de la segunda parte de la temporada.

Así sigue el calendario, con los dos últimos grandes premios en duda sobre su sede debido al conflicto bélico en Oriente Medio: