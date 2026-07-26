Colapinto en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1: Terminó 15° y Alpine confirma su retroceso sin sumar puntos antes del receso
El pilarense largó desde el 13° pero terminó cerrando una carrera complicada en el Hungaroring donde perdió el quinto puesto en el Campeonato de constructores. Las declaraciones de Colapinto: "Faltó ritmo". La carrera la ganó Lando Norris (McLaren).
Franco Colapinto finalizó en el 15° puesto del Gran Premio de Hungría y cerró sin puntos un fin de semana que había comenzado condicionado por la falta de actividad durante el viernes y un accidente, todo esto antes del receso de verano en Europa.
El argentino largó 13°, pero perdió terreno en las primeras vueltas y no consiguió recuperarse pese a completar dos detenciones en los pits.
Tras una buena largada, un deslizamiento a la salida de una curva lo dejó expuesto ante Esteban Ocon (Haas) y Gabriel Bortoleto (Audi). Poco después también fue superado por George Russell (Mercedes), por lo que cayó al 15° lugar durante el primer tramo de la competencia.
El tráfico y una degradación acelerada de los neumáticos, esto sumado a una pista donde no tanto el motor sino el chasis prevalecen a la hora de competir, el ritmo del Alpine no le permitió acercarse de manera sostenida a los autos que tenía por delante. A esto se suma una fuerte mejora de Aston Martin, que ahora se suma a la pelea en la zona media.
“Largué bien. Después me quedé trabado en la curva 1 atrás de Pierre (Gasly) y después cuando frené en la 4, no sé si alguien me tocó o qué fue lo que pasó, pero se me movió mucho el auto”, comentó en las declaraciones post carrera. “Se me corrió y me fui un poco afuera y perdí dos puestos. Así que fue una pena eso”, añadió.
En cuanto al desarrollo de la carrera, dijo que “no tenía ritmo” y que no sabía “si el piso se rompió o algo pasó, muy raro” porque iba “muy, muy despacio y con el balance que me estaba costando mucho, patinando mucho, deslizando atrás, adelante, no tenía nada de grip (adherencia)".
La victoria quedó en manos de Lando Norris, quien regresó a lo más alto del podio casi un año después. Max Verstappen terminó segundo, a poco más de 15 segundos, mientras que Kimi Antonelli completó el podio. En el campeonato de constructores Alpine perdió el quinto puesto tras los cinco puntos sumados por Racing Bulls.
Se viene el receso
Ahora, la Fórmula 1 ingresará en el tradicional receso de verano y retomará la actividad del 21 al 23 de agosto con el Gran Premio de los Países Bajos.
Colapinto volverá a subirse al Alpine en el circuito de Zandvoort, escenario que tendrá formato Sprint y marcará el comienzo de la segunda parte de la temporada.
Así sigue el calendario, con los dos últimos grandes premios en duda sobre su sede debido al conflicto bélico en Oriente Medio:
- Gran Premio de Países Bajos: del 21 al 23 de agosto
- Gran Premio de Italia: del 4 al 6 de septiembre
- Gran Premio de España: del 11 al 13 de septiembre
- Gran Premio de Azerbaiyán: del 24 al 26 de septiembre
- Gran Premio de Bahrein (*): de 2 al 4 de octubre (*) se trata del GP postergado y que se correrá en el circuito de Sepang, Malasia, por el conflicto de Oriente Medio
- Gran Premio de Singapur: del 9 a 11 de octubre
- Gran Premio de Estados Unidos: del 23 al 25 de octubre
- Gran Premio de México: del 30 de octubre al 1° de noviembre
- Gran Premio de Brasil: del 6 al 8 de noviembre
- Gran Premio de Las Vegas: del 19 al 21 de noviembre
- Gran Premio de Qatar: del 27 al 29 de noviembre ⚠ En duda por conflicto de Oriente medio
- Gran Premio de Abu Dhabi: del 4 al 6 de diciembre ⚠ En duda por conflicto de Oriente medio
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