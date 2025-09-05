Este viernes comenzó el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1, y luego de una FP1 en la que Franco Colapinto no corrió ya que su lugar fue tomado por Paul Aron, fue el turno del argentino. No tuvo un buen rendimiento, finalizó 20° y reflexionó sobre el nivel del equipo.

¡LA VUELTA DE COLAPINTO EN MONZA PARA MEJORAR SUS TIEMPOS Y QUEDAR 17° EN LA PRÁCTICA 2!



📺 #ItalianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/XjCqXro7yH — SportsCenter (@SC_ESPN) September 5, 2025

"Nos está costando mucho en las rectas, obviamente, sabíamos que iba a ser difícil por eso. Lo que no nos esperábamos tanto era tener tanta inestabilidad, un balance complicado en las entradas. Hay que entender por qué tenemos tan poco agarre atrás y por qué sobrecalentamos tanto las gomas. Tranquilos para mañana, pero hay que buscar mucha más performance porque estamos muy lejos", expresó el pilarense.

Colapinto terminó la FP2 con un tiempo de 1:21.554, a 0.462 de su compañero Pierre Gasly y a 1.686 del líder Lando Norris, de McLaren.

Además, explicó que su monoplaza no estaba de la mejor manera: “Tratamos de dar vueltas con más gasolina y más pesados. Nos costó mucho. En general no se sentía bien el auto. Un poco lo de los viernes, que nos pasa a veces. Creo que en general hay que buscar el camino”, explicó.

"El coche era difícil de conducir y solo tenemos que ver si podemos adaptarnos a algunas de estas limitaciones", agregó.

