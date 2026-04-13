En medio de un servicio resentido, con colectivos circulando con menor frecuencia en el AMBA, este lunes habrá una reunión clave entre empresarios del transporte y el Gobierno bonaerense para intentar encauzar el conflicto.

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El encuentro será al mediodía con el ministro de Transporte de la provincia, Martín Marinucci, y participarán representantes de cinco cámaras del sector. La cita se da en la previa de otra reunión, prevista para el martes con Nación, mientras la UTA ya anunció un paro para este jueves.

Uno de los puntos centrales de la discusión es una transferencia de $50.000 millones en subsidios. Desde la Provincia aseguran que el pago ya fue realizado, pero en las empresas advierten que todavía no impactó en sus cuentas, lo que agrava la situación operativa.

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El conflicto, sin embargo, va más allá de ese desembolso. En el sector hablan de una deuda acumulada cercana a los $150.000 millones entre Nación y Provincia, lo que complica el pago de salarios y la continuidad del servicio.

A esto se suma el fuerte aumento del combustible, que subió alrededor de un 20% en las últimas semanas. Según las empresas, el desfasaje es crítico: mientras pagan entre $2.100 y $2.444 por litro de gasoil, el esquema oficial reconoce apenas $1.750, lo que impacta de lleno en los costos.

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Desde la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) calificaron la situación como de “extrema gravedad financiera” y aseguraron que la reducción del servicio no responde a una medida gremial, sino a una falta de recursos para operar con normalidad.

Por su parte, en la administración de Axel Kicillof sostienen que no hay deudas pendientes más allá del pago de abril, y remarcan que se incrementó el adelanto de subsidios del 50% al 65% para cubrir salarios y evitar que el conflicto escale.

Mientras continúan las negociaciones, los usuarios siguen siendo los más afectados: más espera, menos unidades y un servicio cada vez más irregular. Todo, a la espera de definiciones que eviten un nuevo paro en los próximos días.