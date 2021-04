Para poder analizar la situación del Conurbano, es necesario retomar las últimas cifras del INDEC: La cantidad de pobres pasó de 10 a 12 millones, es decir, aumentó en 2 millones Y fue en el Conurbano donde se produjeron 1,3 de estos 2 millones de nuevos pobres. En el resto del país se produjeron los restantes 700 mil nuevos pobres.

Desde IDESA consideraron que el confinamiento sanitario profundizó problemas estructurales que dieron como resultados dichos números.

LN1: ¿Por qué no podría ser viable un nuevo confinamiento en el Conurbano?

Colina: Por lo que está mostrando el aumento de la pobreza, la pobreza en el Conurbano es donde más aumentó, aumentó casi un 41%, a un 51% porque la gente vive de la informalidad, con trabajos de cuenta propia, vendiendo algo, cualquier otro tipo de changa, o bien como empleado en negro. Esos empleos, el cuentapropismo y la informalidad laboral, son los que más cayeron con el confinamiento. En el segundo trimestre de 2020, que fue el peor, disminuyeron 2,5 millones de empleos, de los cuales más de 2 millones eran o cuentapropistas o asalariados no registrados, evidentemente ya se veía que esto iba a afectar mucho la pobreza porque los pobres obtienen sus ingresos de la informalidad que es lo que más sufrió con el confinamiento.

LN1: ¿Por qué esta situación de la informalidad está tan marcada en el Conurbano? ¿Se trata de un problema histórico?

Colina: Si, el Conurbano se formó en migraciones internas y externas de gente que, no teniendo oportunidades en el interior del país o en países limítrofes, viene a buscar las oportunidades al área metropolitana y cuando no tiene una buena inserción laboral no le queda otra que ubicarse en el conurbano. El Conurbano geográficamente es el lugar donde va la gente que más problemas tiene de empleo a vivir, se asienta, por eso es un bolsón de pobreza

LN1: Más allá de la pandemia ¿Esta situación se agravó en los últimos años?

Colina: Se venía agravando lo que pasa es que Argentina desde el año 2012 ya no crea empleo registrado, entonces empezó a crecer la informalidad, luego en el 2018 comenzó la crisis cambiaria que fue fuerte por el tema de cómo subió el dólar, y sobre la crisis cambiaria vino el confinamiento y eso dejo a mas de la mitad de la población del conurbano en la pobreza.

LN1: ¿Cuáles son los principales desafíos de gobernar en el Conurbano y de desarrollar políticas?

Colina: El Conurbano tiene un problema estructural por su altísima densidad, mucha gente por metro cuadrado, muy amontonados, eso no permite hacer políticas de viviendas, asentamientos urbanos más modernos. Por otro lado, llega un momento en que la pobreza es tan masiva que eso ya trae inconvenientes de inseguridad, de bajos rendimientos educativos para los niños que nacen allí, entonces se convierte en un lugar como si fuese una trampa de pobreza. Es muy difícil traer empresas allí en esas condiciones, no se puede cambiar el conurbano en una sola gestión, tampoco se puede cambiar el conurbano con la idea de algún gobernante brillante en particular, se necesita de una política de estado para empezar a controlar el crecimiento del conurbano y luego tratar de desconcentrar, llevando el crecimiento de las viviendas hacia afuera, como para disminuir la densidad poblacional y ahí tener mejores políticas de urbanismo.

LN1: ¿Cómo afecta la problemática habitacional al Conurbano?

Colina: Para organizar mejor el tejido urbano, tanto en términos de vivir más cómodamente y tener infraestructura socio sanitaria apropiada y seguridad se necesita espacio, entonces espacio es lo que hizo la gente cuando invadió, fue a invadir campos, obviamente que por la propiedad privada eso esta mal. El Estado si quiere una planificación tiene que llevar las ciudades hacia afuera, no hacerlas crecer hacia adentro porque se hace cada vez más difícil de urbanizar, eso se ve bien en la Ciudad de Buenos Aires donde las villas crecen hacia arriba y se hace cada vez más peligroso y más difícil de desarticular.

LN1: ¿Cuáles consideras que son las políticas más acertadas para revertir estas problemáticas?

Colina: Hay que desconcentrar, llevar el desarrollo urbano hacia afuera, y a partir de ahí también tiene que ayudar el país, tener una economía estable, que haya inversiones, cuando hay una inflación tan alta, tantas restricciones en ingresos, obviamente las oportunidades de negocio se deterioran y en lugares como el Conurbano que son tan pobres hay menos oportunidades de hacer negocios. Tiene que ayudar el contexto que no depende de un gobernador directamente y desde el punto de vista local de los intendentes tiene que ponerse de acuerdo y desconcentrar. Que el conurbano siga creciendo anárquicamente como hasta ahora y generando cada vez más hacinamiento es empeorar, no es la vía de la solución. Es muy preocupante que más de la mitad de la gente esté en la pobreza en un lugar de tanto hacinamiento porque hace pensar que va a ser difícil poder volver atrás de eso. Cuando en un sistema más de la mitad se ha ocupado por algo el sistema tiende a empeorar. Cuando tenes 30% de pobreza, todavia tenes 70 que no es pobre, pero si pasas el 50% tenes mas gente pobre que no pobre y es mas dificil volver atras.

LN1: ¿Cuál es la importancia de las organizaciones sociales y asistenciales en estos contextos?

Colina: Eso ya no va a alcanzar, de hecho no está alcanzando ahora, cuando ya hay más de la mitad de los pobres no hay asistencia social que ayude.