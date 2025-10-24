¿Cuándo arranca y cuándo finaliza en Buenos Aires?

En la provincia de Buenos Aires la veda comenzó este viernes a las 8 y se extenderá hasta las 21 del domingo, es decir, hasta tres horas después del cierre de las urnas.

Este lapso de tiempo busca cerrar la campaña electoral y abrir un "periodo de reflexión" para el votante.

¿Qué actividades están prohibidas?

Durante la veda quedan restringidas o directamente vedadas una serie de acciones. En particular:

Proselitismo y actos de campaña: no se pueden realizar manifestaciones de apoyo, repartir boletas, abrir locales partidarios ni emitir propaganda en medios audiovisuales o gráficos.

Publicación y difusión de encuestas, sondeos o proyecciones de resultados electorales: quedan fuera del aire hasta que se cumplan los plazos establecidos.

Venta de bebidas alcohólicas: en la provincia bonaerense está prohibido vender alcohol desde las 20 h del sábado hasta las 21 h del domingo, como parte de la “ley seca” electoral.

Realización de espectáculos públicos, portación de armas u otros distintivos partidarios en zonas cercanas a los centros de votación: medidas pensadas para resguardar el ambiente electoral.

¿Por qué existe la veda electoral?

La veda tiene como finalidad asegurar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en condiciones de libertad y sin presiones de última hora, con un entorno de calma y reflexión.

En la provincia de Buenos Aires, este mecanismo también busca evitar que la campaña proselitista se extienda hasta el momento mismo de la elección, reforzando la equidad entre las distintas fuerzas políticas.

Sanciones por incumplimiento: ¿qué pasa si se viola la veda?

La normativa contempla sanciones para quienes infrinjan la veda:

Multas económicas para partidos, alianzas o personas que realicen campaña o propagandas fuera de los plazos establecidos.

En casos como la venta de alcohol fuera de horario permitido, puede incluso haber arrestos de uno a seis meses, según la legislación bonaerense.

Estas medidas refuerzan la idea de que no se trata solo de formalidades, sino de garantizar el buen desarrollo del acto electoral.

¿Qué implica para los ciudadanos bonaerenses?

Para el electorado de la provincia de Buenos Aires, la veda significa que en las horas previas a la elección no habrá spots de campaña, ni nuevos sondeos publicados, ni fiestas o eventos masivos partidarios que interfieran con la jornada. Es una invitación implícita a “elegir en calma”.

También conviene estar atento: si bien la veda afecta mayormente a los candidatos y medios, también puede implicar que los votantes vean menos actividad pública de los partidos, lo cual modifica el clima previo a la votación.

