Desde este lunes, se lleva a cabo una nueva semana de paro en las universidades nacionales que impactará en el dictado de clases, en un desarrollo de cuatrimestre complicado para las casas de altos estudios.

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Ello se produce mientras el Juzgado Contencioso Administrativo Federal II dispuso la suspensión “por el momento” de la ejecución de la medida cautelar que obligaba al Gobierno nacional el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento.

El Juzgado basó su decisión hasta que se resuelva la cuestión de fondo a partir de un recurso extraordinario federal interpuesto por el gobierno nacional ante la Cámara Federal cuando faltaban horas para el vencimiento del plazo para transferir los fondos ($2.5 billones) de las universidades.

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Los gremios universitarios realizan entre este lunes 27 de abril y el sábado 2 de mayo una medida de fuerza que no sólo afectará el dictado de clases es diferentes facultades sino que también en colegios secundarios que dependen de estas altas casas de estudios.

El plan de lucha del sector ya suma unas 15 jornadas de paro docente y 10 días del sector no docente, en un reclamo que suma lo salarial y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

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“Reclamamos el cumplimiento de la orden judicial en la inmediata implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, la actualización del presupuesto y los salarios, y la recuperación de lo perdido frente a la inflación, con retroactividad, tal como establece la norma”, señalaron desde Conadu Histórica en la convocatoria.

Asimismo, desde Conadu, la otra federación mayoritaria, indicaron: “La docencia de las universidades necesita un 55% de aumento para recuperar los salarios que teníamos en noviembre de 2023. La garantía salarial lleva congelada más de un año y una enorme cantidad de docentes continúa cobrando 250.000 pesos”.

Mientras tanto, el sector universitario definió la fecha de la marcha nacional educativa que se realizará el martes 12 de mayo en la Plaza de Mayo, bajo el lema "Por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional".