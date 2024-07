A más de seis meses del inicio del gobierno de Javier Milei, el concejal de Quilmes Ezequiel Arauz, cercano a la intendenta Mayra Mendoza, criticó severamente la situación económica del país y su impacto local. En una entrevista reciente, Arauz ofreció una visión crítica sobre el actual esquema económico y su repercusión en el municipio.

Consultado sobre el balance del gobierno libertario hasta el momento, Arauz no escatimó en su crítica. "Más allá de los discursos del presidente, en lo concreto asistimos a un nuevo esquema basado en el carry trade, es decir, en la bicicleta financiera que otra vez armó Toto Caputo, como eje de un programa económico que no se ve, que no tiene dólares suficientes para financiar esa especulación", señaló el edil. Además, agregó que el gobierno está apostando a una posible victoria de Donald Trump en noviembre como una solución improvisada para un esquema económico que, según él, “no genera un solo puesto de trabajo”.

Arauz también abordó el impacto de esta situación en la vida cotidiana de los ciudadanos. "Lo único que trabaja entre comillas es la plata, son los fondos especulativos. El horizonte, lejos de Irlanda, Noruega o Nueva Zelanda, es que nuestro país tenga salarios bajísimos en dólares, es decir, trabajadores más pobres, recursos naturales dilapidados y regalados vía Rigi y Ley Bases, y un país primarizado, sin mercado interno y sin valor agregado", explicó.

El concejal de Quilmes expresó su preocupación por las repercusiones locales. "Lo que más afecta en ese sentido es el parate de la obra pública, un capricho sin justificación que detuvo varias obras de infraestructura, educativas, proyectos que se habían licitado y planificado y que por el momento no se concretarán. Menos trabajo y menos economía local", indicó Arauz en declaraciones al medio local El Suburbano.

Además, destacó los problemas sociales que enfrenta su distrito. "En lo social sigue preocupando porque comer es cada vez más dificultoso para muchas familias. Mayra está haciendo un esfuerzo enorme para explicar y dar la cara, para tratar de sostener niveles de gestión con muchísimos menos recursos y con una vida más cara en general. Nuestro rol desde el concejo es acompañar ese esfuerzo", concluyó.