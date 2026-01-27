El Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires informó que el pago de jubilaciones y pensiones comenzará el jueves 29 de enero.

Ese día recibirán sus haberes los beneficiarios con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3, junto con todos los pensionados sociales y titulares de pensiones no contributivas, sin importar la terminación de su documento.

El viernes 30 cobrarán quienes tengan DNI finalizados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Para quienes cobran por caja en los bancos habilitados, el pago estará disponible hasta el 23 de febrero.

Los jubilados y pensionados pueden consultar más información sobre sus haberes en el sitio oficial del IPS.

Este calendario mantiene la modalidad de pago escalonado por terminación de documento, que busca evitar aglomeraciones y facilitar la atención en las sucursales bancarias de toda la provincia.