Comienza el pago de jubilaciones y pensiones del IPS: quiénes cobran el 29 y 30 de enero
El Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires anunció las fechas de pago. Los primeros en cobrar serán los beneficiarios con documentos terminados en 0 a 3. Todos los pagos estarán disponibles hasta el 23 de febrero.
El Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires informó que el pago de jubilaciones y pensiones comenzará el jueves 29 de enero.
Ese día recibirán sus haberes los beneficiarios con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3, junto con todos los pensionados sociales y titulares de pensiones no contributivas, sin importar la terminación de su documento.
El viernes 30 cobrarán quienes tengan DNI finalizados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
Para quienes cobran por caja en los bancos habilitados, el pago estará disponible hasta el 23 de febrero.
Los jubilados y pensionados pueden consultar más información sobre sus haberes en el sitio oficial del IPS.
Este calendario mantiene la modalidad de pago escalonado por terminación de documento, que busca evitar aglomeraciones y facilitar la atención en las sucursales bancarias de toda la provincia.
