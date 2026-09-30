El 62° Coloquio IDEA 2026 se lleva a cabo desde este miércoles hasta el viernes en el Hotel Sheraton de la ciudad de Mar del Plata. El encuentro estará presidido por Fabián Kon (CEO del Grupo Galicia) se estructurará a través de bloques temáticos enfocados en la estabilidad macroeconómica y el crecimiento de largo plazo.

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El presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo tendrán una participación virtual: Grabaron un video para la convocatoria, pues la cita coincide con la Argentina Week de París.

El Jefe de Estado saldrá este miércoles, mientras que Caputo lo hará el viernes.

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Representando el Gobierno de manera presencial estará Patricia Bullrich, que hablará el jueves.

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