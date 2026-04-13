Comienzan a declarar las mujeres que supuestamente financiaron a Adorni para comprar departamentos
El panorama judicial del Jefe de Gabinete de Javier Milei se sigue complicando. Este lunes declararán en Comodoro Py dos mujeres que aparecen como prestamistas en una hipoteca sobre un departamento del funcionario. Otras dos testigos expondrán el miércoles por la venta de otro inmueble adquirido por el Ministro.
En el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni, este lunes se presentarán ante la Justicia Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio. Se trata de madre e hija y figuran como prestamistas de 100.000 dólares al Jefe de Gabinete, quien puso como garantía una hipoteca sobre su primer departamento en la calle Asamblea, en el barrio porteño de Parque Chacabuco.
Asimismo, el miércoles será el turno de otras dos testigos: Las jubiladas que le vendieron a Adorni su nuevo departamento, esta vez en Caballito. El funcionario escrituró con hipoteca entre privados, les pagó 30 mil dólares y quedó debiendo 200 mil a saldar en noviembre próximo, sin intereses.
Vale destacar que sobre las cuatro testigos se pidió información fiscal, patrimonial y económica a ARCA para establecer si tenían capacidad económica para justificar los “mutuos, créditos y/o garantías hipotecarias que surgen de la documentación reunida” en la causa.
Las jubiladas, en declaraciones a la prensa, negaron no sólo no haber financiado a Adorni, sino que aseguraron ni siquiera conocerlo.
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