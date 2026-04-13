En el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni, este lunes se presentarán ante la Justicia Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio. Se trata de madre e hija y figuran como prestamistas de 100.000 dólares al Jefe de Gabinete, quien puso como garantía una hipoteca sobre su primer departamento en la calle Asamblea, en el barrio porteño de Parque Chacabuco.

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Asimismo, el miércoles será el turno de otras dos testigos: Las jubiladas que le vendieron a Adorni su nuevo departamento, esta vez en Caballito. El funcionario escrituró con hipoteca entre privados, les pagó 30 mil dólares y quedó debiendo 200 mil a saldar en noviembre próximo, sin intereses.

Vale destacar que sobre las cuatro testigos se pidió información fiscal, patrimonial y económica a ARCA para establecer si tenían capacidad económica para justificar los “mutuos, créditos y/o garantías hipotecarias que surgen de la documentación reunida” en la causa.

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Las jubiladas, en declaraciones a la prensa, negaron no sólo no haber financiado a Adorni, sino que aseguraron ni siquiera conocerlo.

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