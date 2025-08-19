La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) permite a titulares de AUH, SUAF y jubilados acceder a créditos de manera rápida y sencilla. Gracias a los simuladores online de Banco Nación y Banco Provincia, es posible conocer en segundos si se califica para un préstamo, cuál sería el monto disponible y la cuota mensual estimada.

El acceso a estos préstamos no requiere gestores ni intermediarios. Todo se hace de forma digital, desde las apps y el home banking oficial. Solo se necesita tener el CUIL, la clave digital activa y ser titular de AUH, SUAF o jubilación.

Los créditos pueden solicitarse desde $100.000 hasta $3.000.000, con plazos que van de 12 a 72 meses. Por ejemplo, según el simulador de Banco Provincia, un préstamo de $2.600.000 a 24 meses tendría una cuota estimada de $218.464, requiriendo un ingreso aproximado de $624.183. La tasa fija es del 79%, con un costo anual total efectivo cercano al 115%, aunque la aprobación final depende de la situación crediticia del solicitante.

El simulador permite ajustar el monto y los plazos, ofreciendo un panorama personalizado de las cuotas según el ingreso del titular. Esta herramienta facilita el acceso al crédito para sectores históricamente excluidos del sistema financiero formal.

Requisitos para acceder al crédito ANSES:

Ser titular de AUH o SUAF .

o . Cobrar la asignación en Banco Nación o Provincia .

o . Tener una cuenta activa a nombre del solicitante.

a nombre del solicitante. Ser mayor de 18 años y residir legalmente en Argentina.

y residir legalmente en Argentina. No superar el tope de ingresos de $317.800 según el salario mínimo de julio 2025.

Los bancos también pueden considerar otros factores como el historial crediticio o situaciones financieras irregulares. Con los simuladores, cada usuario puede verificar rápidamente si cumple con los requisitos y decidir si avanzar con la solicitud de su crédito ANSES.