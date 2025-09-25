Este jueves 25 de septiembre, los clientes de COTO acceden a un 20% de descuento en un pago y sin tope de reintegro, siempre que sean parte de Comunidad COTO. El beneficio está disponible únicamente hoy en las sucursales adheridas.

Ads

La promoción forma parte de los festejos por el 55° aniversario de la cadena, que también impulsa un sorteo con más de $300 millones en premios. Entre los beneficios, se destaca la posibilidad de ganar un año de compras gratis y colaborar con entidades benéficas.

Para participar del sorteo, cada $5.000 de compra otorga una chance. Los productos identificados con el sello “EXTRA CHANCE” suman oportunidades adicionales. Quienes son miembros de Comunidad COTO duplican las chances y, si la compra se realiza a través de COTO Digital, las posibilidades se triplican.

Ads

Puede interesarte

Además, durante este mes aniversario, la compañía ofrece ofertas en marcas líderes, promociones bancarias y con billeteras electrónicas. La campaña publicitaria tiene como protagonista al campeón del mundo Rodrigo De Paul, con difusión en televisión, radio, cine, vía pública y redes sociales.

Desde COTO advierten a los clientes sobre falsos concursos y recuerdan que los ganadores reciben una tarjeta física de compra entregada en mano. “Nunca se solicitarán claves personales ni datos bancarios”, subrayan. Ante cualquier duda, recomiendan comunicarse al 0800-888-4848 (FONOCOTO).

Ads