por Aldana Farinelli

Los turistas con la piel arrebatada del sol parecen ser parte del paisaje a la hora de irse de vacaciones, pero esto es más peligroso de lo que se cree. Desde pecas, hasta manchas y melanomas cancerosos, las consecuencias de exponerse al sol sin tomar los cuidados correspondientes son varios.

Inda Cordi es Médica Cirujana especialista en Dermatología y en diálogo con LaNoticia1.com brindó recomendaciones a la hora de tomar sol ¿Cómo hacerlo de forma segura? ¿Quiénes deben evitar exponerse al sol? ¿Qué sucede con los más pequeños?

¿Cuáles son los cuidados que hay que tener a la hora de exponerse al sol?

Evitar el sol del mediodía cuando la radiación ultravioleta es más nociva entre las 11:00 y 16:00. Para eso hay que estar atentos a la sombra que produce tu propio cuerpo: cuando la sombra es menor, más chica, quiere decir que la radiación cae perpendicular y más nocivos se vuelven los rayos. Lo ideal es empezar a tomar gradualmente en cortas exposiciones antes de las 11:00 o a partir de las 16:00. En caso de que no estés expuesto en ríos, piletas y sea tu horario de trabajo y estés expuesto debes estar protegido y llevarle protector contigo para ir renovándolo

Protector Solar: Hay que elegir buenos protectores solares con una buena foto protección, preferentemente los recomendados por los dermatólogos porque si vas a un perfumería, farmacia o catalogo cosméticos hay miles en crema, gel, fluidos, fluidos mate, color, spray, leche y eso va a depender de un correcto uso sabiendo que tipo de piel tenés o según el gusto. A veces depende del sexo, los varones son más reacios a colocarse leches, emulsiones o cremas entonces prefieren spray, y en pieles más grasas u oleosas están los de presentación toque seco, fluido mate, oil free, y para las mujeres hoy viene los que se llama color mate por ejemplo, que son bastantes correctivos, unifican el tono de la piel, pero ya depende de cada persona, y sino, si compran por ejemplo uno para toda la familia, lo importante es que tenga la correcta protección. Siempre hablamos hoy de un factor de protección +50, ya no podemos pensar en un protector de 20, 15 y mucho menos 8 porque eso no tiene ningún tipo de protección, es como salir sin nada, entonces eso no olvidar que las personas de piel clara, ojos claros, cabello claro, tiene mayor riesgo de quemaduras en menor tiempo y esos son los que a la larga podrían desarrollar algún tipo de cáncer de piel, envejecimiento prematuro y consecuencia irreversibles que cuando lo tratemos va a ser tarde

Una buena hidratación: Preferentemente agua y buena alimentación. Alimentos frescos y ricos en vitamina C, como frutas, uvas, fresas, cítricos, kiwi y legumbres

Sombreros, gorros, que también hacen a la protección en cuanto a vestimenta. Elegir prendas frescas, holgadas de algodón y colores claros, anteojos, buenas gafas con correcta protección UV, bien envolvente para cubrir buena parte, incluyendo todo el ojo.

Evitar los daños en un futuro con una exposición correcta en niños. Hay que evitar la exposición solar en niños menores de 6 meses. Hay gente que tiene un bebe y a los días está paseando al bebe en coche. Diría que tienen que cubrirlo o no exponerlo a estas altas temperaturas, no solo por la radiación directa sino por el golpe de calor, los niños no tienen el sistema inmune, el sistema de transpiración en la piel desarrollado completamente, entonces son vulnerables a una deshidratación y son niños en edad de amamantar asique tampoco podes darle de ingerir agua como a un niño mayor y en niños mayores, del año en adelante y hay que educarlos creando el hábito de usar un foto protector, insistir con la aplicación porque son los años en los que más pasan al aire libre haciendo distintas actividades en clubes, bici, colonias de vacaciones y de eso va a depender el futuro de esos daños y esas quemaduras solares de la infancia valen, la gente llega con manchas, con daños, con pecas, o que tienen blanquear tal o cual lesión y no han tenido en cuenta que dependen de quemaduras que sufrieron en la infancia, esos daños serían los irreversibles

¿Cuánto tiempo antes de la exposición hay que ponerse el protector y cada cuánto renovarlo?

Una vez que elegiste el protector correcto hay que aplicarlo 20 minutos antes de salir al sol y en todas las zonas expuestas. La renovación, dependiendo de si estas en el agua o caminando, todos van a ver que dice resistente al agua pero en realidad se pierde bastante porque se absorbe y la otra parte es hidrosoluble, se pierde en el agua. La recomendación la hacemos cada hora y media o dos horas. Las zonas expuestas, depende como estén vestido, pero hay gente que se pone en la cara y se olvida el resto. Es importante usar en el cuello, el escote, los hombres y en los varones que tienen poco cabello, también tienen que colocar en el cuero cabelludo y en los pabellones auriculares porque son zonas de asiento de lesiones no tan buenas.

Tras una exposición prolongada, cuando la piel ya está arrebatada, ¿Cómo se cuida?

Cuando ya llegas a este estadío, lo ideal sería no llegar a eso. Las personas de piel clara, pelo claro y ojos claros tienen vulnerabilidad mayor, se queman en menor tiempo no es lo mismo una piel mate, oscura, o morena que pueden broncear, los que son de pieles muy blancas y tienden al enrojecimiento son pacientes que no broncean y no vana broncear, van a curtir un poco el desarrollo del pigmento, pero lo ideal es hacer las primeras exposiciones en tiempos cortos, con control de reloj, empezar con 15 minutos, ir sumando 10 o 5 para tolerar. El error sería irse de vacaciones y el primer día querer estar en la playa desde la mañana hasta la noche, es muy frecuente quemarse y a esa altura ya es poco lo que se puede hacer. Vas a terminar en una guardia o en un instituto del quemado, tenes que hacer exposiciones cortas y para eso, entendiendo que uno se va de vacaciones y se olvida, no está tan pendiente de los horarios pero con las protecciones que nombramos, las gafas, el sombrero, y sino tenes que crear la sombra y alternar con momentos de sol, sombra, no podes salir a las 10 de la mañana, volver a las 7 u 8 de la noche a la casa, al hotel, porque va a ser tremendo el daño, vas a estar roja si o si. Hoy no se puede hacer esa exposición, hay que insistir con el conocimiento del tipo de piel que tiene cada uno. Es difícil, o parece fácil para mí que lo estoy viendo y tengo enfrente una persona rubia, muy blanca, de ojos claros, su madre y padre también lo son, y yo le digo que no se va a broncear, nunca va a ser negra, no va a poder tener la resistencia de un moreno ni va a lograr un bronceado en el primer día. Lo más probable es que haga una quemadura brusca, y que la pase mal. Tiene que ir de a poco obteniendo un poco de pigmento porque todo es un proceso que hacen las células que llevan el pigmento, los melanocitos son los que activan y producen el pigmento. A mayor pigmentación, o a mayor oscuridad en su piel vas a tener más resistencia, más clara es la piel, menos resistencia o más sensibilidad o más posibilidades de enrojecer.

¿Qué consecuencias trae a futuro el bronceado?

Las consecuencias futuras siempre van a ser foto envejecimiento, cuanto más clara la piel, más pronto envejece, por eso nosotros hablamos de foto daño, o foto envejecimiento prematuro, hay pacientes que han tomado por ejemplo cama solar. Hoy, yo no sé porque todavía existen los lugares con camas solares o cabina solares, hace años que la Organización Mundial de la Salud dejó asentado y hay leyes que registran esto, que la radiación de la cama solar son cancerígenas, son de las más riesgosas para que alguien desarrolle en un futuro algún cáncer de piel y sin embargo no hay control, legislación, hay gente que se va y se pone en manos de la recepcionista, tiene una fiesta, quieren estar bronceadas y no debería existir, debería tener un control más estricto. Nos cuesta insistir con las no quemaduras, veíamos en las fiestas, este año no hubo quemados por fuegos artificiales y accidentados, pero tuvimos quemaduras solares, de gente que fue a pasar navidad al aire libre, con esto de que no hay que estar en lugares cerrados, entonces estuvieron todo el día expuestos y no se fueron bien preparados, tuvimos muchos ampollados, muchos con lesiones que le costó más de una semana recuperarse, eso en el tiempo puede desarrollar lunares nuevos o transformaciones y cambios en las características de algún lugar que ya tenía desde su infancia o desde el nacimiento. Un lunar lo podes tener congénito, desde la primera infancia, podes convivir con él toda tu vida pero si vos le das un mal trato a la intemperie y esa piel jamás la cuidaste, podés ofrecerle tanto daño que con la transformación vas a terminar generando una lesión o intermedia o precancerosa o cancerosa.

¿Que cuidados tienen que tener los lunares?

Los lunares es muy poco, dependen del autoexamen. Es como lo que hacemos con el cáncer de mama las mujeres que te enseñan. Con los lunares hay algunos difíciles de ver porque no son accesibles, están en el dorso, pero los que están en pies, brazos, rostros, escote hay que tener una idea. Hay gente que tiene miles, son muy pecosos y es difícil de saber cuál es lunar y cual época. Los lunares por lo general son o congénitos, de nacimiento o tienen cierta genética marcadora, un lunar que lo tienen nuestro padres y otros que salen con el tiempo, lo ideal para las pieles claras a medida que pasan los años y los veranos van apareciendo lesiones nuevas. Lo importante es ante lesiones de siempre los lunares que tuviste siempre, si no aumentan de tamaño o no cambian sus características fundamentales, como el color, que sea uniforme, que el contorno no sea irregular, o algún síntoma más visible, que te arde te pique, te duela o que se lastime, tenes que acudir rápidamente a la consulta. Una lesión que haya aparecido nueva, que nunca la viste ni la tuviste inmediatamente. Los lunares pueden ser planos, oscuros, pueden ser tirando al negro y ellos llaman la atención, o gorditos con la apariencia de un nódulo o granito y hay gente que manipula lesiones y empieza a estrujar, apretar creyendo que es un granito y resulta que es un lunar. Lesiones viejas cambios, lesiones nuevas también se consultan

¿Quedaron obsoletos los bronceadores?

Los bronceadores son una palabra que ya está demodé. Los bronceadores son de otra época, hoy se utiliza la palabra protector solar o pantalla solar, o vas a ver productos con filtro solar o protección solar. Lo importante es usar productos de farmacia, confiables, no de perfumería, no cosméticos y con foto protectores altos, 50, algunas líneas tienen un método de medición diferente por eso van a verlo con un factor de protección 99 y no quiere decir que se amas protector que el de 50 sino que tienen otro método, otra tecnología, pero si al línea que elijas de farmacia el más alto el 50 ese es el más alto. Los otros por lo general se recomiendan ante pacientes que hacen deportes de alta montaña, alto riesgo, o que ya tienen antecedentes familiares del cáncer más temido en la piel que es el melanoma. Si vos tenes a tu abuela o a uno de tus padres que tuvo un melanoma, hasta que lo operaron o que no pudo sobrevivir a la patología es cuanto más te debes cuidar y usar la mayor foto protección que encuentres o casi que exponerte muy poco.

¿Son recomendables los autobronceantes?

Los autobronceantes lo tienen las líneas de farmacia, hay dermocosmética que recomendamos en pacientes que ya saben que no toleran y que son totalmente reaccionables al sol y que con 10 o 15 minutos ya están rojos o fucsias porque se incendian. Entonces foto protectores recomendamos altos en rostro y autobronceante de la base del cuello hacia abajo. En las mujeres no lo recomendamos mucho porque tapan un poco poros, tienen una oleosidad mayor a los fitoprotectores, pero depende de la características de cada piel, las pieles más grasas, más secas, muy transpirables, no recomendamos tampoco las cápsulas, que aceleran el bronceado, pero en realidad nunca estuvieron aprobadas por el ANMAT, si bien las vas a encontrar en casas de productos naturales no están hechas con nada que sea tóxico, que se toleren bien tienen a la larga cierta hepatotoxicidad y no la recomendamos, preferimos un autobronceante. En una época