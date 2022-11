Con temperaturas que superan los 30° nos solemos sentir más cansados, agotados y la presión baja afecta a muchísimas personas, pero ¿El calor afecta en mayor medida a nuestra salud?

Los especialistas afirman que, si bien no hay diferencia entre la gente que vive en el Caribe contra la gente que vive en lugares donde no hay tanto calor, el problema son los descuidos de las comunidades que no están acostumbrada a vivir con estas temperaturas.

"Pueden tener descuidos en sus hábitos que lo lleven a la deshidratación", afirmó el Dr. Mario Fitz Maurice.

¿Hay que tomar alguna precaución?

Hay que estar pendiente de cubrirse del sol, usar ropa clara, tomar agua no solo cuando uno tiene sed y tener las precauciones de tomar las pastillas que uno tenga indicada para las distintas patologías. Está demostrado que en el verano los días que son más largos en los lugares donde el dia es mas largo, donde la gente se siente más “de vacaciones”; se relaja y la toma de medicamentos cae aproximadamente un 10%

¿Cómo se relaciona la nutrición con estos eventos cardiovasculares?

Es clave a nivel cardiovascular, el tratar de mantener los lípidos en los niveles de sedados, los hidratos de carbono, mantener la glucemia en los niveles de sedado, la presión arterial y el no tabaquismo es clave para mantener la salud cardiovascular. Respecto de la nutrición no hay que olvidarse de comer las cinco porciones de frutas y verduras durante el dia, son 5 mezcladas, pero hay que respetar las porciones porque está demostrado que la ingesta de estas cinco porciones son fundamental para mantener una perfecto salud cardiovascular,

Aca el secreto es, si uno ve que está por fuera de su peso y esta sedentario, ir al médico generalista, de familia, cardiólogo, clínico para que realice un plan de ejercicio y un plan de alimentación acorde al paciente que uno tiene al frente que varía segun edad, sexo, entrenamiento y factores de riesgo que cada uno tenga.

¿Hay más infartos en la actualidad o se tomó conciencia?

Se tomó más conciencia y de hecho, si bien la cantidad de infartos ha aumentado en el último año, en forma no significativa, pero viene aumentando con la población, la mortalidad fue más alta en momentos de pandemia. Todavía no tenemos al mortalidad de este año, pero se tomó más conciencia y la gente consulta de forma más precoz sacando el tema de la pandemia donde la agente consultó mucho más tardío y ahora vemos complicaciones por la consulta tardía post pandemia.