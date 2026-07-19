La final del Mundial 2026 tendrá un condimento extra además de la pelea por el título. Argentina y España volverán a verse las caras con un historial perfectamente equilibrado que, pase lo que pase en el MetLife Stadium, dejará de estar empatado por primera vez en más de siete décadas de enfrentamientos.

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En total, ambos seleccionados disputaron 14 partidos, con seis victorias para Argentina, seis para España y dos empates. Incluso la diferencia de goles es mínima: la Roja convirtió 19 tantos, mientras que la Albiceleste marcó 18.

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El primer cruce se remonta al 7 de diciembre de 1952, cuando el equipo dirigido por Guillermo Stábile derrotó 1-0 a España con un gol de Ricardo Infante. Un año después, la Selección volvió a imponerse por la mínima en el Monumental gracias a Ernesto Grillo.

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Uno de los grandes protagonistas de los primeros antecedentes fue José Sanfilippo, autor de un doblete en el triunfo 2-0 de 1960. España respondió al año siguiente con una victoria por 2-0 en Sevilla, con goles de Alfredo Di Stéfano y Luis del Sol.

El único antecedente mundialista

Hasta ahora, Argentina y España solo se enfrentaron una vez en una Copa del Mundo. Fue en Inglaterra 1966, cuando la Selección se impuso 2-1 con dos goles de Luis Artime, en un triunfo clave para avanzar a los cuartos de final.

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Sesenta años después, volverán a cruzarse en un Mundial, aunque esta vez con el trofeo más importante del fútbol en juego.

Los duelos más recientes

Con el paso de las décadas, la paridad se mantuvo. España ganó amistosos importantes en 1995, 2006 y 2009, mientras que Argentina consiguió una recordada goleada 4-1 en el Monumental en 2010, con tantos de Lionel Messi, Gonzalo Higuaín, Carlos Tevez y Sergio Agüero, apenas meses después de que la Roja conquistara el Mundial de Sudáfrica.

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El antecedente más cercano favorece ampliamente al conjunto español. El 27 de marzo de 2018, en Madrid, España goleó 6-1 con un triplete de Isco, además de los goles de Diego Costa, Thiago Alcántara e Iago Aspas. Nicolás Otamendi marcó el descuento argentino.

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Ahora, ocho años después, ambos volverán a encontrarse en un escenario incomparable. La final del Mundial no solo definirá al nuevo campeón del planeta: también romperá un historial que lleva 74 años sin inclinarse definitivamente para ninguno de los dos.

El historial completo entre Argentina y España

Fecha Competencia Resultado 07/12/1952 Amistoso España 0-1 Argentina 05/07/1953 Amistoso Argentina 1-0 España 24/07/1960 Amistoso Argentina 2-0 España 11/06/1961 Amistoso España 2-0 Argentina 13/07/1966 Mundial de Inglaterra Argentina 2-1 España 11/10/1972 Amistoso España 1-0 Argentina 12/10/1974 Amistoso Argentina 1-1 España 12/10/1988 Amistoso Argentina 1-1 España 20/09/1995 Amistoso España 2-1 Argentina 17/11/1999 Amistoso Argentina 2-0 España 11/10/2006 Amistoso España 2-1 Argentina 14/11/2009 Amistoso España 2-1 Argentina 07/09/2010 Amistoso Argentina 4-1 España 27/03/2018 Amistoso España 6-1 Argentina

Historial general: 14 partidos, 6 triunfos de Argentina, 6 de España y 2 empates. Goles: España 19 - Argentina 18. La final del Mundial 2026 será el encuentro que romperá esa paridad histórica.