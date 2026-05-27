Con pacientes que llegan desde distintos puntos de la zona norte bonaerense, el Hospital Privado SADIV presentó una nueva propuesta orientada a simplificar el acceso a controles médicos preventivos. La iniciativa apunta a resolver una de las principales dificultades que suelen mencionar quienes necesitan hacerse estudios: la cantidad de turnos, traslados y días que demanda completar un chequeo integral.

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El programa, denominado “Pausa Preventiva”, fue desarrollado junto a SanCor Salud y permite realizar distintos estudios y consultas médicas dentro de un mismo circuito y en una sola jornada.

La propuesta está destinada a personas de diferentes grupos etarios y contempla controles adaptados según sexo y edad. Desde la institución remarcaron que el esquema fue pensado tanto para vecinos de San Pedro como para pacientes de ciudades cercanas que habitualmente deben organizar varios turnos en distintos centros de salud.

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Entre las prestaciones incluidas se encuentran análisis de laboratorio, radiografía de tórax, ecografía abdominal y un examen cardiológico integral. También se suman controles oftalmológicos y evaluaciones ginecológicas o urológicas, según cada caso.

Además, la jornada concluye con una consulta clínica final en la que se entregan los resultados y se brindan pautas médicas personalizadas.

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Para consultas o turnos, la atención se realiza a través del teléfono 3329-431700.