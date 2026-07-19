La final del Mundial 2026 volverá a poner frente a frente a dos de las selecciones más importantes del planeta. Argentina y España definirán el título este domingo en Nueva Jersey, aunque el historial en la Copa del Mundo tiene una particularidad: apenas registra un antecedente.

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Si bien argentinos y españoles disputaron 14 partidos internacionales a lo largo de la historia, con un balance perfectamente equilibrado de seis triunfos por lado y dos empates, solo una vez coincidieron en un Mundial.

Ese único cruce se disputó el 13 de julio de 1966 en el estadio Villa Park de Birmingham, por la segunda fecha del Grupo 2 del Mundial de Inglaterra. La Selección argentina, dirigida por Juan Carlos Lorenzo, se impuso por 2-1 con un doblete de Luis Fabián Artime, por entonces figura de Independiente.

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España había igualado transitoriamente a través de José Pirri, pero Artime volvió a aparecer para darle el triunfo a la Albiceleste. Primero marcó con un potente remate de zurda y luego sentenció el resultado con una definición de derecha ante el arquero José Ángel Iribar.

Además de los goles, aquella tarde sobresalió la actuación de Ermindo Onega, conductor futbolístico de un equipo argentino que mostró uno de sus mejores rendimientos del torneo y dio un paso decisivo hacia la clasificación.

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La victoria sobre España permitió a la Argentina avanzar hasta los cuartos de final, donde quedó eliminada frente al anfitrión Inglaterra en el recordado partido marcado por la expulsión del capitán Antonio Rattín, un episodio que quedó grabado en la historia de los Mundiales.

Casi sesenta años después, Argentina y España volverán a encontrarse en una Copa del Mundo. Pero esta vez no será en una fase de grupos, sino con el trofeo más importante del fútbol en juego. Y el único antecedente mundialista entre ambos todavía favorece a la Albiceleste.