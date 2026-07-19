La Selección argentina volverá a jugar en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, un escenario que ya ocupa un lugar especial en su historia. Allí disputará la final del Mundial 2026 frente a España, con la ilusión de conquistar la cuarta Copa del Mundo.

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El estadio, rebautizado por la FIFA como Estadio Nueva York/Nueva Jersey durante la Copa del Mundo, tiene capacidad para más de 82.500 espectadores y es uno de los recintos deportivos más importantes de Estados Unidos. Desde su inauguración en 2010 es la casa de los New York Giants y los New York Jets, las dos franquicias de la NFL que comparten sus instalaciones.

La primera presentación de Argentina en ese escenario fue el 9 de junio de 2012, en un amistoso frente a Brasil que quedó en la memoria por la extraordinaria actuación de Lionel Messi. El capitán marcó tres goles en la victoria por 4 a 3, en uno de los mejores partidos de su carrera con la camiseta albiceleste.

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Pero el recuerdo más doloroso llegó cuatro años después. El 26 de junio de 2016, el MetLife fue sede de la final de la Copa América Centenario, en la que Argentina igualó 0 a 0 con Chile y cayó por penales. Aquella derrota marcó a toda una generación de futbolistas y dio lugar al recordado anuncio de Messi sobre su alejamiento de la Selección, decisión que luego revirtió.

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La historia empezó a cambiar en 2024. En la fase de grupos de la Copa América, Argentina venció 1 a 0 a Chile con un gol de Lautaro Martínez y dio otro paso hacia el bicampeonato continental. Días más tarde, regresó al mismo estadio para derrotar 2 a 0 a Canadá en las semifinales y asegurar su lugar en la definición del torneo, que terminaría conquistando.

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En total, la Selección disputó cuatro partidos en el MetLife Stadium: ganó tres y perdió uno, justamente la final de la Copa América Centenario en la definición por penales. El balance refleja una historia con contrastes, entre una de las noches más dolorosas y algunos de los triunfos que impulsaron la etapa más exitosa del ciclo de Lionel Scaloni.

Ahora, el MetLife volverá a ser protagonista de una cita histórica. Allí, Argentina intentará defender la corona obtenida en Qatar 2022 y sumar una nueva estrella frente a España, en un estadio que ya fue escenario de alegrías inolvidables y heridas profundas, y que este domingo volverá a quedar ligado para siempre al destino de la Selección.