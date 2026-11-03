La visita del papa León XIV a Luján ya moviliza los preparativos en materia de transporte. El ministro bonaerense Martín Marinucci y el intendente local, Leonardo Boto, encabezaron una mesa de trabajo con funcionarios nacionales y representantes de empresas del sector para coordinar el operativo de movilidad que demandará la llegada del Sumo Pontífice.

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El encuentro tuvo como objetivo organizar un esquema especial de transporte público para facilitar el traslado de los miles de fieles que podrían acercarse a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, además de garantizar condiciones de seguridad y ordenamiento en los accesos a la ciudad.

Durante la reunión se abordó la planificación de frecuencias, recorridos y servicios, así como la organización de los principales corredores viales y sectores de circulación. La intención es anticipar la demanda que podría generar la visita y evitar inconvenientes en los desplazamientos.

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"Será un evento histórico, no solo para las y los bonaerenses, sino para todo el pueblo latinoamericano", expresó Marinucci. El ministro también destacó la necesidad de articular entre los distintos niveles del Estado y las empresas privadas para garantizar el funcionamiento del dispositivo.

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Por su parte, Boto sostuvo que el Municipio trabaja "con mucha responsabilidad" para recibir al Papa y a los fieles que llegarán a Luján. Además, remarcó que la coordinación entre Provincia, Nación y los prestadores de transporte será fundamental para garantizar un acceso seguro y ordenado.

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De la mesa participaron representantes de las empresas 11 de Junio, operadora de la línea local 502, y Atlántida, responsable de los servicios de las líneas 57 y 407. También estuvieron presentes funcionarios del gabinete municipal, el subsecretario de Transporte Terrestre bonaerense, Damián Contreras, y el director provincial Gonzalo Maldonado.

La planificación involucra a los gobiernos nacional, bonaerense y municipal, junto con las empresas prestadoras, ante una convocatoria que podría tener impacto en el transporte de Luján y de distintos puntos de la provincia.