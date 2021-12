El Transporte de Pasajeros modificará sus servicios con motivos de las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Los horarios que ofrecerán serán los siguientes:

El 24/12 y 31/12 las líneas Roca, Sarmiento y Belgrano Sur circularán con cronograma de sábados y el l 25/12 y 1/1 con cronograma de feriados.

El 24/12 y 31/12 las líneas San Martín, Mitre y Tren de las Costa circularás con cronograma de lunes a viernes y el 25/12 y 1/1 con cronograma de feriados.

Línea Roca / Ramal Pza. Constitución - Ezeiza: El 24/12 y 31/12 el último tren Pza. Constitución - Ezeiza partirá a las 21:08 hs. y Ezeiza - Pza. Constitución a las 21:15 hs.

Línea Roca / Ramal Ezeiza - Cañuelas: El 24/12 y 31/12 el último tren Ezeiza - Cañuelas partirá a las 21:07 hs. y Cañuelas - Ezeiza 21:36 a las hs.

Línea Roca / Ramal Pza. Constitución - Glew / A. Korn: El 24/12 y 31/12 el último tren Pza. Constitución - A. Korn partirá a las 20:29 hs., Pza. Constitución - Glew a las 20:43 hs., A. Korn - Pza. Constitución a las 20:56 hs. y Glew - Pza. Constitución 21:36 hs.

Línea Roca / Ramal A. Korn - Chascomús: El 24/12 y 31/12 el último tren A. Korn - Chascomús partirá a las 18:47 hs. y Chascomús - A. Korn a las 20:35 hs.

Línea Roca / Ramal Pza. Constitución - Bosques-T: El 24/12 y 31/12 el último tren Pza. Constitución - Bosques, vía Temperley, partirá a las 20:49 hs., Bosques- Gutiérrez 21:14 hs., Bosques - T - Pza. Constitución a las 21:32 hs., Bosques - T - Temperley a las 21:47 hs. y Gutiérrez - Bosques a las 21:44 hs.

Línea Roca / Ramal Pza. Constitución - Bosques-Q: El 24/12 y 31/12 el último tren Pza. Constitución - Bosques - Q partirá a las 20:09 hs. y Bosques - Q - Pza. Constitución lo hará a las 20:55 hs.

Línea Roca / Ramal Pza. Constitución - La Plata: El 24/12 y 31/12 último tren Pza. Constitución - La Plata partirá a las 20:54 hs. y La Plata - Pza. Constitución a las 20:52 hs.

Línea Sarmiento / Ramal Once - Moreno: El 24/12 y 31/12 último tren Once - Moreno partirá a las 22:05 hs. y Moreno - Once a las 21:35 hs. El 25/12 y 1/1 primer tren Castelar - Moreno partirá a las 4:52 hs., Once - Moreno a las 5:50 hs., Castelar - Once a las 4:52 hs., y Moreno - Once lo hará a las 5 hs.

Línea Sarmiento / Ramal Moreno - Mercedes: El 24/12 y 31/12 último tren Moreno - Mercedes partirá a las19:05 hs., Luján - Moreno a las 21:18 hs., Mercedes - Moreno a las 21:04 hs. y Moreno - Luján a las 20:13 hs. El 25/12 y 1/1 primer tren Moreno - Luján partirá a las 5:50 hs., Moreno - Mercedes a las 6:51 hs., Luján - Moreno a las 6:55 hs. y Mercedes - Moreno lo hará a las 9 hs.

Línea Belgrano Sur / Ramal Dr. Sáenz - M.C.G. Belgrano: El 24/12 y 31/12 último tren Sáenz - Belgrano partirá a las 21:04 hs., Belgrano - Sáenz a las 20:25 hs. y Belgrano - Tapiales lo hará a las 21:07 hs.

Línea Belgrano Sur / Ramal Dr. Sáenz - G. Catán / Marcos Paz: El 24/12 y 31/12 último tren Sáenz - Catán partirá a las 21:15 hs., Sáenz - Tapiales a las 21:40 hs., Catán - Sáenz a las 21:01 hs. y Catán - Tapiales lo hará a las 22:05 hs.

Línea Mitre / Ramal Retiro - Tigre: El 24/12 y 31/12 los trenes Retiro - Tigre de las 19:38 hs., 20:04 hs., 20.30 hs., 20:56 hs., 21:27 hs., 21:48 hs. y 22:14 hs., y Tigre - Retiro de las 18:35 hs., 19:04 hs., 19:27 hs., 19:53 hs., 20:19 hs., 20:45 hs. y 21.11 hs., no circularán.

Línea Mitre / Ramal Retiro - J. L. Suárez: El 24/12 y 31/12 los trenes Ramal Retiro - J. L. Suárez de las 19:20 hs., 19:50 hs., 20:20 hs., 20:48 hs., 21:20 hs. y J. L. Suárez de las 18:41 hs., 19:11 hs., 19:41 hs., 20:08 hs. y 20:40 hs. no circularán..

Línea Mitre / Ramal Retiro - Bmé. Mitre: El 24/12 y 31/12 los trenes Belgrano R. - Bmé. Mitre de las 18:30 hs. y Bmé. Mitre - Belgrano R. de las 19:19 hs. no circularán.

Línea San Martín / Ramal Retiro - Pilar / Dr. Cabred: El 24/12 y 31/12 último tren Retiro - Pilar 21:20 hs., Cabred - Retiro 18:58 hs. y Pilar - Retiro 21:14 hs. El 25/12 y el 1/1 primer tren Retiro - Pilar partirá a las 5:35 hs. y Pilar - Retiro a las 5:35 hs.

Tren de la Costa / Av. Maipú - Delta: El 24/12 y 31/12 último tren Av. Maipú - Delta partirá a las 19:20 hs. y Delta - Av. Maipú a las 18:50 hs. El 25/12 y 1/1 primer tren Av. Maipú - Delta partirá a las 9:20 hs. y Delta - Av. Maipú lo hará a las 8:50 hs.