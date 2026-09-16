El presidente Javier Milei visitará Bahía Blanca este viernes y, de acuerdo con los detalles que comenzaron a trascender, tendrá una agenda que combinará una recorrida por empresas vinculadas al Puerto con una convocatoria de dirigentes, militantes y simpatizantes de La Libertad Avanza.

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La actividad central se desarrollará desde las 16.30 en el hotel Land Plaza, donde se espera una importante concentración de seguidores del oficialismo. La convocatoria había comenzado a circular en redes sociales de manera informal, hasta que el concejal libertario Felipe Ferrández confirmó el lugar y el horario.

Recorrida por empresas del Puerto

Durante la mañana, Milei tiene previsto visitar la empresa Mega, que recientemente adhirió al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

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La compañía anunció una inversión de 365 millones de dólares destinada a ampliar su planta de procesamiento de líquidos de gas natural. El Presidente también podría recorrer otras empresas instaladas en el Puerto bahiense.

La agenda combinará así la actividad vinculada a inversiones con una instancia política en horas de la tarde.

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Una visita con mirada puesta en 2027

La llegada de Milei a Bahía Blanca es interpretada dentro del oficialismo como un primer paso de cara a la campaña electoral de 2027.

El Presidente arribaría acompañado por su jefe de Gabinete, Diego Santilli, uno de los nombres que aparece dentro del oficialismo como posible postulante a la Gobernación bonaerense.

También podrían formar parte de la comitiva el ministro de Economía, Luis Caputo, y Sebastián Pareja, diputado nacional y referente político vinculado al armado de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires.

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El acto de la tarde será, en ese marco, una oportunidad para reunir a dirigentes y simpatizantes libertarios de Bahía Blanca y la región.

Será la tercera visita de Milei a la ciudad

La presencia del Presidente tendrá además un antecedente particular ya que será su tercera visita a Bahía Blanca desde que asumió el Gobierno nacional.

La primera ocurrió el 17 de diciembre de 2023, apenas una semana después de su asunción y un día después del temporal que provocó 13 muertes y graves daños materiales.

En aquella oportunidad, Milei llegó acompañado por Karina Milei y varios integrantes de su Gabinete. En la sede comunal mantuvo un encuentro con el gobernador Axel Kicillof y el intendente Federico Susbielles para analizar la situación y coordinar la asistencia.

Su segundo viaje se produjo el 12 de marzo de 2025, luego de la inundación registrada el 7 de marzo, que dejó 18 víctimas fatales, cientos de heridos, miles de evacuados y graves daños en viviendas, comercios e infraestructura.

Durante aquella visita, que se extendió por unas cuatro horas, el mandatario recorrió junto a parte de su equipo el canal Maldonado, la Planta Potabilizadora Patagonia y el hospital de campaña instalado en el Bahía Blanca Plaza Shopping.