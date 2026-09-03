Una pregunta funciona como punto de partida para una nueva muestra de arte en la Legislatura bonaerense: “¿Cómo sería nuestro mundo sin imaginación?”. A partir de ese interrogante, cuatro artistas presentan sus obras en la Cámara de Diputados de la Provincia, en una exposición que propone recorrer distintas miradas, técnicas y universos creativos.

Ads

La muestra “Poéticas Plurales”, impulsada por Mujeres en Red y organizada por la directora de Asuntos Culturales, Ticiana Sagasti, reúne trabajos de Liselotte Díaz Villegas, Cecilia Varrone, Valeria Fossaroli y Mariela Zingano.

La propuesta invita a abandonar una única forma de interpretar la realidad y adentrarse en diferentes lenguajes artísticos. Las obras combinan miradas abstractas, oníricas y experiencias personales, con técnicas y recursos que van desde la pintura hasta el lenguaje textil.

Ads

Liselotte Díaz Villegas, artista plástica platense e integrante de Mujeres en Red, explicó que la exposición busca trabajar con “temáticas imaginarias” y trasladar al espectador a través de distintas técnicas pictóricas, entre ellas el óleo y el acrílico.

Según señaló, el objetivo es que las obras permitan interpelar al público y replantearse distintos aspectos de la realidad cotidiana.

Ads

La artista también destacó el abordaje de temáticas abstractas y oníricas, junto con la utilización de recursos como la mancha y el lenguaje textil, que complementan las propuestas pictóricas.

“Estamos agradecidas del espacio que nos brinda la Cámara de Diputados de poder exponer y llegar a otro público”, expresó Díaz Villegas.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el 12 de septiembre inclusive, en el hall del edificio Anexo de la Cámara de Diputados bonaerense, ubicado en 53 entre 8 y 9, La Plata.