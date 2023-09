En medio de la gran escala inflacionaria que azota al país y que se incrementó tras la devaluación del 20% impuesta por el FMI, los pequeños comerciantes deben rebuscarselas para atraer a sus clientes, aún sin posibilidad de brindarles ofertas.

Este es el caso de una carnicería de La Plata que ante la caída en el consumo que se viene evidenciando desde hace meses se sinceró con sus clientes y en la pizarra con las promociones de la semana anunció: “No hay ofertas, se fue todo al carajo”.

En dialogo con LaNoticia1.com, Gisela, la dueña de la carnicería que funciona dentro de un supermercado chino ubicado en barrio La Loma, explicó que “Si pongo precio no entra nadie a comprar”. En la pizarra se detalla la oferta semanal: “Corte Milei- ‘A precio dólar’”; “Corte Massa-’Se da vuelta solo’” y “Corte Bullrich - ‘Parece dura pero es tierna’”.

Las promociones de la primera semana de septiembre en la carnicería.

Hace ya tres años que Gisela alquila un espacio dentro del supermercado ubicado en 25 entre 34 y 35 y contó que “en 2020 yo pagaba un cajón de pollo 1500 y ahora lo pago 15000”. En esa línea explicó que “después de las elecciones bajó la venta a la mitad”, en referencia a las PASO del 13 de agosto.

“Mil pesos por corte de carne de una semana a la otra”, detalló la carnicera y aclaró que en las últimas semanas los cortes para la venta bajaron, pero sólo $200 “así que sigue siendo casi lo mismo”, se lamentó. En ese marco detalló que “no se esperaba ni el proveedor que aumente tanto” el precio de la carne después de las elecciones y agregó: “Esperabamos un aumento del 50% y aumentó casi el 100%”.

El negocio es un emprendimiento familiar que inició en la pandemia, sin embargo, el hijo de Gisela que trabaja con ella en el comercio, hace dos meses pasó a ser empleado en otra carnicería. “Acá yo trabajaba con mi hijo y se fue a trabajar a otro lado porque sino no alcanza para las dos familias”, relató Gisela.

En esa línea contó que su hijo ahora “trabaja en otra carnicería y no podía creer lo que aumentó” y explicó que “siempre nos mandamos mensajes entre carniceros”. Explicó que la gente cambió los cortes de parrilla, “hablamos de asado y vacío” por carne picada que “sirve para todo”.

“La gente lleva lo diario”, explicó Gisela y contó que “ahora en vez de 1 kilo te piden dame ponele $2000 de esto o lo otro”. La carnicera dijo que no se dejó de consumir carne aunque lo hace en menor cantidad: “La gente se ajusta al presupuesto”.

En cuanto a su situación personal dijo que “Por ahora vamos remando, pero estamos a principio de mes y no hay grandes ventas”. Y agregó: “Yo vendo calidad y tengo clientela fija”, pero aclaró que “también hay gente que ya está guardando para fin de año porque están asustadas que vuelva a aumentar”.

Consultada por este medio en relación a los créditos para monotributistas anunciados por el ministerio de Economía, Gisela explicó que “saqué uno a tasa cero que daban hace año y medio, pero este que dan ahora no creo poder por mínima que sea la tasa”.

En ese marco explicó que al tratarse de un “comercio chico” no pueden aprovechar la línea crediticia anunciada por Sergio Massa: “Maquinarias hay todo acá. No puedo bajar ponele 10 medias res más esta semana porque la carne se estropea y congelado no vendo”.