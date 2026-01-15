Bastian, el nene gravemente herido por un choque en la conocida como "Frontera", en Pinamar, era trasladado este jueves a la tarde hacia Mar del Plata.

Según el último parte, difundido este miércoles, “teniendo en cuenta la mejoría de los parámetros clínicos, se informa que el paciente masculino de 8 años se encuentra en condiciones hemodinámicas y clínicas que permiten su traslado seguro”.

“En este marco, el equipo médico determinó su derivación al Hospital Materno Infantil de la ciudad de Mar del Plata, a fin de continuar el tratamiento en un centro de mayor complejidad y especialización pediátrica, en virtud de la intervención prevista para el día de la fecha”, se especificó.

Para el traslado se desplegó un operativo especial y bajo estrictas medidas de cuidado, con seguimiento profesional y coordinación con el nosocomio receptor.

El choque en el que Bastián se vio involucrado ocurrió en uno de los sectores más peligrosos para la circulación de vehículos recreativos. La UTV tipo Can-Am, donde iba el menor, salía desde el interior de ese predio y colisionó de frente con una camioneta Volkswagen Amarok.

Como consecuencia del impacto, el niño fue hallado inconsciente y con un fuerte traumatismo. Una pediatra oriunda de Tucumán, Melina Santillán, quien se encontraba de vacaciones fue la primera médica en asistir al menor y le practicó maniobras de reanimación.

En el impacto, sufrió una rotura hepática, que obligó a dos intervenciones quirúrgicas de urgencia. Durante la operación se le colocó un "packing" para contener una hemorragia interna.

Además, otras dos niñas, de siete y nueve años, también resultaron heridas en el siniestro ocurrido aquel lunes por la noche.