La mamá del menor reveló que su hijo experimenta una leve mejoría mientras sigue internado en Mar del Plata, luego de que el 12 de enero quedara gravemente herido tras un choque en los médanos de Pinamar.

El chico de 8 años está hoy internado en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (HIEMI) de Mar del Plata no tiene la necesidad de estar permanentemente con un respirador.

A través de sus redes sociales Macarena Collantes, la mamá de Bastian, informó: “Parte de ayer: están quitando de a poco el respirador. Ayer estuvo desde la mañana hasta la tarde sin él. Luego por la noche lo volvieron a conectar para que descansara un poco”, iSos increible Basti, todos los días nos demostrás lo increíble que sos. Sigamos orando y pidiendo por él, por su cabecita y cada parte de su cuerpo”.

En declaraciones a LN+, Collantes amplió esa información: “Decir que está respirando por sí solo y que lo conectan por la noche para que no se canse para mí es una alegría enorme”, expresó para agregar que ya se está evaluando un traslado a Buenos Aires.

Cabe recordar que desde el lunes 12 de enero, cuando el UTV en que viajaba Bastian junto a su padre y otras tres personas chocó de frente contra una pick up, la salud del chico pendió de un hilo. Primero fue tratado en el hospital de Pinamar, para luego ser llevado a Mar del Plata.

En la causa que se tramita en la Justicia están imputados Maximiliano Jeréz, padre del chico al que llevaba en el UTV, la conductora del vehículo Naomi Azul Quiróz y el hombre que manejaba la camioneta 4x4, Manuel Molinari. Estos dos últimos dieron positivo para alcohol en sangre y por ello les fueron suspendidas las licencias.