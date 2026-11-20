Los tres senadores nacionales que representan a la provincia de Buenos Aires votaron a favor de la nueva Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, que el Senado convirtió en ley este jueves 19 de noviembre.

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Se trata de Eduardo “Wado” de Pedro y Juliana Di Tullio, integrantes del bloque Justicialista, y Maximiliano Abad, de la Unión Cívica Radical. Los tres acompañaron el proyecto durante la votación nominal realizada en el recinto.

La iniciativa consiguió el respaldo de los 71 senadores presentes, sin votos negativos ni abstenciones. De esta manera, la sanción fue unánime entre los legisladores que participaron de la votación. La única ausente fue la mendocina Anabel Fernández Sagasti.

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Cómo votaron los representantes de las provincias

El resultado mostró un acompañamiento de los distintos espacios políticos que integran la Cámara alta. Entre los 71 votos afirmativos hubo representantes del oficialismo nacional, del peronismo, del radicalismo y de bloques provinciales.

La nómina nominal registra el voto afirmativo de legisladores de los 23 distritos y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No hubo ningún rechazo ni abstención.

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En el caso bonaerense, De Pedro y Di Tullio acompañaron la propuesta desde el peronismo, mientras que Abad hizo lo propio desde el radicalismo.

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Qué establece la nueva ley

La norma transforma en permanente el esquema de protección y prestaciones que hasta ahora estaba contemplado en la emergencia nacional en discapacidad, cuya vigencia finalizaba el 31 de diciembre.

Entre sus principales disposiciones, mantiene las pensiones no contributivas por discapacidad, establece su compatibilidad con el empleo formal y el monotributo bajo determinados límites de ingresos y garantiza la continuidad de la cobertura médica a través del programa Incluir Salud.

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También conserva el nomenclador único de prestaciones y establece mecanismos de actualización de aranceles para los prestadores. A su vez, incorpora auditorías periódicas y procedimientos para garantizar el derecho a la defensa de los beneficiarios ante eventuales suspensiones.

Con esta votación, el Congreso completó la sanción de una iniciativa que busca dejar atrás el esquema de emergencia y establecer un régimen permanente para el sistema de discapacidad.