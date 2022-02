Julieta Leonetti fue diagnosticada con leucemia linfocítica aguda a los 10 años de edad. Ante la mala noticia, la niña reaccionó de manera positiva y solidaria creando un proyecto llamado “Las Cookies de Juli”.

Cómo advirtieron que tenía cáncer

Su madre, Soledad Aguado, contó que “empezamos a notar que estaba pálida. Una médica nos pidió que le hagamos un análisis de sangre. Un par de horas después nos llaman del laboratorio”.

Jota Leonetti, su padre, afirmó: “A partir de ahora, vamos para adelante”.

Las Cookies de Juli

Julieta narró cómo surgió su proyecto: “Un día en la clínica me dijeron que necesitaban unas cremas médicas y que eran difíciles de conseguir, que en Argentina no había tantas, había que conseguirlas de afuera. Entonces como había chicos que no tenían eso y les iban a doler todos los pinchazos, pensé hacer algo para que todos puedan tener esas cremas”.

“Me puse a cocinar y vender galletitas y con la plata comprar donaciones para hospitales. Hice 120 docenas para navidad. Pase el flyer por todo WhatsApp y por el colegio”, detalló la niña.

Su madre agregó que “en los ratos libres era delivery o amasado de bollos” y reflexionó: “Uno se da cuenta que en este camino las prioridades son otras”.

Esta experiencia de sacar la solidaridad en un momento de adversidad tan personal es una forma de encarar la vida y sus circunstancias dado que los momentos de crisis pueden sacar lo mejor o lo peor de las personas.

Alta para Julieta

La niña actualmente tiene trece años y logró el alta médica. Mientras sigue ayudando a otros niños con su proyecto de galletitas explicó cómo proyectaba este momento cuando transitaba la enfermedad:

“Hice una lista de todas las cosas que quisiera hacer cuando pudiera: Viajar, ir a la cancha, ir al cine Premium, comer sushi”, enumeró Julieta.

Sus padres contaron en la entrevista con Facundo Arana para “Vivir con cáncer” que reúne testimonios inspirados sobre esta enfermedad que la forma que ellos encontraron de pasar la adversidad fue con “alegría”.

“Yo hice lo que tenía que hacer”, remarcó el padre

Estan los valores médicos y científicos que arrojan los estudios y determinan la salud de cada uno. Los que no se puede medir en el cuerpo es cómo impactan acciones solidarias o positivas en un momento crítico o límite. Por esa razón, no podemos determinar cuánto impactó la forma de transitar esa leucemia con esa alegria y solidaridad pero creemos que un porcentaje imporante de esta recuperación tiene que ver con la forma de encarar una tragedia.