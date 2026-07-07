En un partido duro, con un Egipto que no demostró un gran juego pero fue eficaz y apostó a defenderse, Argentina logró superar los octavos de final al dar vuelta 0-2 y vencer por 3-2, en el partido disputado en el estadio de Atlanta.

Ads

Argentina se estaba quedando afuera de la Copa del Mundo tras ir perdiendo con Egipto por 2 a 0 hasta los 33' del segundo tiempo. Los africanos estaba muy metidos en defensa y a la Argentina no le salía una.

Puede interesarte

En sus cuatro participaciones en Copas del Mundo, Egipto disputó 12 partidos, de los cuales tiene una victori en su historia tras el triunfo en fase de grupos frente a Nueva Zelanda por 3-1.

Ads

A los 21' del primer tiempo cuando no sucedía mucho, Yasser Ibrahim abrió de cabeza el marcador. Luego, con Argentina lanzado al ataque, le cometen falta a Nicolás Tagliafico y el árbitro cobró penal. Pero Lionel Messi falló.

En el segundo tiempo, la foto se repetía con los egipcios metidos atrás apostando al contraataque. Argentina iba pero no concretaba y en una contra, Mostafa Ziko puso el segundo. El mediodía de Atlanta se oscurecía para la selección de Scaloni. Pero llegó la remontada.

Ads

A los 33', finalmente Argentina logró concretar con Cristian ‘Cuti’ Romero aparece solo por arriba con asistencia de Lionel Messi. Poco después, a los 38' Messi concretó una jugada tras una serie de rebotes.

Sobre el final, a los 47' llega el desahogo final con Enzo Fernández quien aparece solo por arriba y define de cabeza tras la asistencia de Lautaro Martínez. Espera en cuartos por el ganador de Colombia y Suiza, en el estadio de Kansas, el sábado a las 22.