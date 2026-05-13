La comisión bicameral de Fiscalización y Seguimiento de los Organismos y las Actividades de Inteligencia del Congreso quedó constituida con la designación del diputado de La Libertad Avanza Sebastián Pareja como presidente.

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La decisión consolidó la influencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la interna oficialista con el sector vinculado al asesor Santiago Caputo, en torno al control de áreas sensibles como la SIDE y el manejo de los fondos reservados.

En tanto que el PRO se quedó con la vicepresidencia con la designación del senador misionero Martín Goerling. La comisión quedó integrada por representantes de La Libertad Avanza, Unión por la Patria, el PRO y el radicalismo, en un esquema de equilibrio que incluyó a legisladores como Gabriel Bornoroni, Agustín Rossi y Cristian Ritondo, entre otros, con fuerte presencia oficialista en su composición.

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Ya quedó conformada la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia y asumo con mucha responsabilidad haber sido elegido para presidirla. Gracias a @JMilei y @KarinaMileiOk por haberme honrado con este nuevo desafío.



Tengan la… — Sebastián Pareja (@SPareja_) May 12, 2026

En paralelo, se constituyeron otras bicamerales clave del Congreso, entre ellas la de Trámite Legislativo, la del Defensor de los Derechos del Niño y la de Seguridad Interior, todas con predominio de La Libertad Avanza en sus principales cargos y un rediseño del esquema de control parlamentario.

Pareja aseguró a través de una publicación en X que asume “con mucha responsabilidad haber sido elegido” para presidir la Bicameral, y agració al presidente y la secretaria general por haberlo "honrado con este nuevo desafío”.

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“Tengan la tranquilidad de que vamos a trabajar para defender el funcionamiento y las capacidades técnicas de organismos fundamentales para la seguridad nacional, fortaleciendo espacios que durante mucho tiempo fueron desnaturalizados, subordinados a intereses ajenos a su misión y alejados de los objetivos para los que fueron creados”, añadió.

En la Bicameral de Seguridad Interior fue designado presidente el diputado libertario Santiago Pauli, mientras que en la del Defensor del Niño y en la de DNU también se impusieron autoridades alineadas al oficialismo, en una jornada de fuerte reordenamiento institucional en el Congreso.